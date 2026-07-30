Tânărul a fost prins la peste două luni de la incident

Tânărul, aflat la volanul unui Porsche Taycan electric, s-a filmat depășind viteza regulamentară în timp ce făcea manevre periculoase printre alte mașini, relatează publicația franceză Midi Libre.

Videoclipul a fost publicat pe TikTok, atrăgând atenția autorităților. Pe baza elementelor vizibile în imagini, anchetatorii au reușit să-l identifice pe autorul faptelor.

Pe 27 iulie, la peste două luni de la incident, șoferul a fost reținut și plasat în arest preventiv. Mașina, un model de lux fabricat la Stuttgart, a fost confiscată și dusă într-un depozit, în așteptarea unei decizii judiciare.

Ce riscă tânărul de 22 de ani

Tânărul de 22 de ani riscă o amendă de până la 3.750 de euro, o pedeapsă cu închisoarea de până la 3 luni, suspendarea sau anularea permisului de conducere și confiscarea definitivă a vehiculului.

Potrivit Midi Libre, din decembrie 2025, legislația franceză prevede că depășirea cu cel puțin 50 km/h a limitei de viteză constituie un delict, chiar și în absența unor antecedente.

O vedetă OnlyFans s-a filmat când conducea un Lamborghini Huracan cu 152 km/h într-o zonă cu limită de 80 km/h, în Elveția

O fostă câștigătoare a emisiunii „Bachelor” din Elveția, devenită ulterior una dintre cele mai cunoscute creatoare de conținut pe platformele pentru adulți OnlyFans și Datefans, se află în centrul unui scandal uriaș.

Francesca Morgese, în vârstă de 28 de ani, a publicat un videoclip pe rețelele sociale în care apare la volanul unui bolid de lux rulând cu o viteză cu mult peste limita legală. Clipul, încărcat pe profilul său de Instagram și ulterior șters, o arată pe tânără la volanul unui Lamborghini Huracan EVO de 640 de cai-putere când conducea cu 152 km/h pe un tronson de drum din apropierea localității Regensdorf, din cantonul Zürich. În zona respectivă, limita maximă de viteză este de 80 km/h.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE