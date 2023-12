Alexandra Ungureanu are o perioadă destul de aglomerată, luna decembrie fiind una plină de spectacole. Artista a recunoscut în cadrul unui interviu că iubește din nou și a dat detalii despre viața ei amoroasă.

„Nu sunt singură. Știrile cumva se repetă. Pentu că viața se repetă pentru cei care nu s-au așezat. Se întâmplă, lucrurile evoluează.

Cineva apare, cineva dispare… Îmi asum felul acesta e a fi. Viața mea, cumva, pare foarte dezordonată dacă stai să urmărești firul cronologic al unor declarații din presă. Îmi văd de treabă, când o fi să mă mărit vă anunț.

Dacă spun că sunt singură, adică de ce să zic, că nu sunt, dar dacă aș zice ca să încheiem acest șir despre viața mea, ar spune: Vai, săraca. Cum sunt multe comentarii pe social media de genul: degeaba ai, dacă ești singur. Adică ar trebui luate în calcul că acele video nu se fac singure, tot e un prieten care mă filmează!

Nu sunt singură, dar așa pare. M-am pierdut de atâția ani în lumea asta în care nimeni nu mă vrea. Important este ca eu să fiu fericită, împlinită și în momentul acesta sunt bine, ceea ce vă doresc și dumneavoastră.”, a declarat Alexandra Ungureanu, pentru Viva.

Se va muta într-un nou apartament

Alexandra Ungureanu, în vârstă de 41 de ani, și-a achiziționat recent un apartament în București și este aproape gata cu amenajările. Artista a împărtășit câteva imagini din noua locuință cu fanii săi.

Artista este foarte încântată de cum merg treburile la noul său apartament. Alexandra Ungureanu și-a achiziționat o locuință în sectorul 3 și așteaptă cu mare nerăbdare să se mute la începutul anului viitor. Lucrările de amenajare durează deja de un an, însă nu a fost deranjată de acest proces de lungă durată, pentru că locuiește cu mama ei și îi face plăcere să stea împreună.

„Mi-am luat un apartament în sectorul 3, unde locuiesc de foarte mulți ani de când sunt în București și unde mă simt foarte bine, aproape de Parcul IOR, zona verde, sunt foarte obișnuită în zonă.

Mi-am ales să fac mobilă pe comandă, fabrica de mobilă este cu tradiție, din orașul meu natal, din Onești, are o linie de producție foarte nouă, în care s-a investit foarte mult, plus că a fost și o componentă emoțională.

Eu, din păcate, a trebuit să vând apartamentul din Onești în care m-am născut și am crescut, pentru că nu ajungeam acolo și se degrada și cumva a fost o variantă să aduc o bucățică din Onești la mine în București, unde stau, având în vedere că am fost foarte legată de orașul meu natal”, a mărturisit Alexandra Ungureanu, care are planuri mari și se gândește să lanseze chiar și o linie de mobilă care să îi poarte numele, pentru Click!

