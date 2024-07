La 42 de ani, artista preferă să stea încă în casă cu mama ei. Apartamentul ei e amenajat, însă nu a avut timp să facă curățenia și ordinea mult dorite. „Aș putea oricând să mă mut, apartamentul este în 85% proporție gata, doar că trebuie făcută curățenie, trebuie mobilată logia și accesorizat.

Dar eu pot să locuiesc acolo de mult timp, doar că am vrut să fie impecabil și de asta nu m-am mai mutat, după care n-am mai avut timp efectiv. Deci el e aproape gata demult”, a spus, pentru Unica.ro, Alexandra Ungureanu.

Alexandra Ungureanu are dressingul în noul apartament

Chiar dacă nu locuiește în noul apartament, vedeta are acolo dressingul și e nevoită să meargă frecvent. „Uite și acum, în seara asta, trebuie să mă duc până la apartament să iau haine, pentru că am o filmare. Am reușit un inventar destul de corect și precis.

Îmi mai aduc aminte, mă mai uit prin poze mai vechi și mai țin minte, știu exact ce-i acolo și ce-i aici, evident cele care sunt la mama sunt cele pe care le port cel mai des. Cum s-a făcut schimbul de sezoane, încarc mașina, le duc pe alea de iarnă, pulovere, tricotaje, hăinuțele groase le-am dus acolo, stau bine și știu ce am aici. Și mai sunt niște lucruri care din când în când dispar ca într-o gaură neagră. Nu se mai găsesc nici acolo, nici acolo.

Recomandări Culisele retragerii lui Joe Biden din cursa prezidențială. Cine l-a convins și cu ce argumente

Nu le mai găsesc pur și simplu, ele se pierd undeva între aceste multe drumuri. Dispar într-o gaură neagră cum am zis și sunt niște rochii, niște pantaloni, niște genți, nu multe, dar nu dau de ele și cu siguranță o să le găsesc într-o zi într-un loc unde nici cu gândul nu m-am gândit sau o să uit de ele”, a mai mărturisit ea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

„Cred că mi-ar trebui așa 2 săptămâni curate să mă ocup numai de apartament. Mai trebuie să mai fac un triaj pentru că sunt multe haine pe care chiar dacă nu le-am purtat, consider că au fost luate greșit, au ieșit din trend sau nu mă avantajează. Aș vrea să le dau, numai că și ăsta e un demers greu, că trebuie găsită lumea. Aș vrea să fie cineva care chiar le poartă, are nevoie de ele”, a adăugat Alexandra Ungureanu.

Apartamentul artistei e în sectorul 3 din București

Alexandra Ungureanu și-a achiziționat o locuință în sectorul 3. Lucrările de amenajare au durat aproximativ un an de zile. „Mi-am luat un apartament în sectorul 3, unde locuiesc de foarte mulți ani de când sunt în București și unde mă simt foarte bine, aproape de Parcul IOR, zona verde, sunt foarte obișnuită în zonă.

Recomandări LIVETEXT | Joe Biden se retrage din cursa pentru Casa Albă. Toți liderii democrați o susțin pe Kamala Harris. Ce spun sondajele despre șansele ei în fața lui Donald Trump

Mi-am ales să fac mobilă pe comandă, fabrica de mobilă este cu tradiție, din orașul meu natal, din Onești, are o linie de producție foarte nouă, în care s-a investit foarte mult, plus că a fost și o componentă emoțională. Eu, din păcate, a trebuit să vând apartamentul din Onești în care m-am născut și am crescut, pentru că nu ajungeam acolo și se degrada și cumva a fost o variantă să aduc o bucățică din Onești la mine în București, unde stau, având în vedere că am fost foarte legată de orașul meu natal”, a mărturisit Alexandra Ungureanu, în toamnă, pentru Click!.

Urmărește-ne pe Google News