„Nu mi-am terminat apartamentul, am fost plecată. Mai e foarte puțin, sper că o să fie ultima oară când o să aud această întrebare. O să pun eu un afiș, o să dau un comunicat de presă când o să se întâmple. Ultima promisiune a fost după Paște, Paștele a fost după ceva vreme. Nu am abandonat ideea, dar nici nu mă mai preocupă. Am lucrurile acolo aranjate, mai e foarte puțin, dar pentru puținul ăla e o luptă psihică destul de mare.

Călătoresc foarte mult, stau cu mama, care mă hrănește bine și corect, sunt o răsfățată”, a declarat Alexandra Ungureanu pentru WOWbiz.

Alexandra Ungureanu recunoaște că la un moment dat, a vrut să se lase de muzică. „Eu în sufletul meu, am o zonă de emoție în care mă regăsesc tot timpul, doar că ea nu se mai adresează aceluiași public. Trebuie să vezi ce ai de oferit tu, ce te reprezintă ca artist, indiferent că e vorba de muzică sau alt gen de exprimare, de exemplu eu mă exprim și prin haine.

Ceea ce ai tu de oferit trebuie să se muleze pe ceea ce se cere la un anumit moment. Nu am un secret, doar că îmi doresc foarte mult să funcționez în zona asta, pentru că îmi place foarte mult. Am și frustrări, am momente când cad. De câte ori am zis eu că mă las? Vai.

Că mă las, că nu vreau să mai aud, că e prea mult haos, indisciplină, hazard, dar m-am convins că, totuși, dincolo de talent și de viziune, munca face 90% din proces, în orice domeniu. Trebuie să fii pur și simplu atent la ce se întâmplă în jur, să nu te închizi într-o bulă în care tu știi ce e cel mai bine și că ești cel mai tare. Nu există. Nu e nimeni de neînlocuit”, a mărturisit Alexandra Ungureanu, pentru sursa citată.

