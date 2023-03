„Bravo, ai stil!”, reality show-ul fenomen, se pregăteşte să cucerească publicul, odată cu cel de-al optulea sezon, ce va începe pe 2 aprilie, la 19:00, la Kanal D2, cu o ediţie specială.

În sezonul ce va începe cu o ediţie specială, Alexandru Abagiu, celebrul make-up artist, se alătură Ralucăi Bădulescu şi lui Maurice Muteanu, cei doi membri ai juriului, apreciaţi de-a lungul timpului pentru prezenţa lor inspiraţională. Cel de-al optulea sezon „Bravo, ai stil!” va aduce în atenţie încă o latură extrem de importantă în această industrie, un aspect esenţial în definirea unui stil personal, prin expertiza unui specialist în domeniul make-up-ului, Alexandru Abagiu.

Noul jurat al „Bravo, ai stil!”, Alexandru Abagiu, a lucrat cu nume mari precum Claudia Schiffer, Natalie Portman şi Penelope Cruz

Cu o carieră de peste 25 de ani în domeniul modei şi al frumuseţii, Alexandru Abagiu este un adevărat magician al culorii si al tehnicii machiajului. Munca sa a putut fi admirată în numeroase campanii pentru clienţi mondiali de top precum Victorias Secret, L’Oréal, Garnier, Lancôme sau în publicaţii internationale precum Cosmopolitan, Glamour, Vogue USA, Elle etc.

Alexandru Abagiu a colaborat cu nume celebre precum Claudia Schiffer, Natalie Portman, Penelope Cruz, Aishwarya Rai, Jude Law, Alain Delon etc. , de asemenea, cu mari fotografi, precum şi cu cele mai importante nume din domeniul frumuseţii, pentru proiecte de referinţă. Cele trei premii Elle Style Awards câştigate pentru Best Make-up Artist îl plasează în Hall of Fame de peste cinci ani, în cadrul Elle International.

Cine este Alexandru Abagiu

Alexandru Abagiu este make-up artist. A lucrat 10 ani şi în culisele Festivalului Internaţional de Film de la Cannes ca make-up artist al starurilor de prim calibru din întreaga lume. Cu toată această experienţă extraordinară, Alexandru Abagiu va veni în sprijinul concurentelor de la „Bravo, ai stil!”, în calitate de mentor, de profesor.

„Sunt onorat de invitaţia de a face parte din acest proiect, urmăresc Bravo, ai stil! încă de la prima ediţie a show-ului, atât din perspectiva unui simplu telespectator, cât şi din perspectiva profesionistului care încearcă să rămână ancorat în realitatea în care activează şi să îi ia pulsul. Sunt foarte fericit să mă aflu la masa juriului Bravo, ai stil! şi îmi doresc să văd noua generaţie de concurente, să le înţeleg reperele, să le observ mai de aproape estetica şi să mă las surprins şi intrigat. Şi pentru că rolul meu în emisiune este, în primul rând, unul educativ, îmi doresc să pun pe tavă toate informaţiile pe care am avut şansa să le acumulez în aceşti ani mulţi de experienţă. Cred că va fi un nou sezon foarte proaspăt, cu potenţial enorm în conturarea următorului val de influenceri şi formatori de opinie în modă şi beauty”, a spus Alexandru Abagiu.

„Bravo, ai stil!” va fi difuzat pe Kanal D2

Raluca Bădulescu, supranumita „Regina regească”, extrem de populară pentru stilul personal inconfundabil şi pentru modul tranşant în care îsi afirmă părerile, strălucitoare la fiecare apariţie, le va ghida în continuare pe concurente pe drumul atât de provocator al competiţiei. Iar Maurice Munteanu, un adevărat arbitru al eleganţei, plin de vervă, cu un ochi critic necruţător, se va afla în continuare la masa juriului, surprinzând de fiecare dată esenţialul.

Din 2 aprilie, de la 19:00, la Kanal D2, o nouă generaţie de concurente, încă necunoscute publicului larg, îi va încânta pe telespectatori cu alegerile lor stilistice.

