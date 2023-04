După ce a fost eliminat de la Survivor România 2023, Alin Chirilă a fost invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a povestit despre experiența lui din jungla din Republica Dominicană. Fostul concurent din echipa Războinicilor mărturisește că și-a dat seama că la un moment dat Andreea Moromete a devenit prea apropiată de el.

Alin Chirilă este căsătorit și s-a distanțat de colega lui, pentru ca soția lui să nu interpreteze greșit situația. La un moment dat, cei doi concurenți au dispărut în junglă și au apărut mai multe speculații.

„Am cu Moromete o relație de prietenie foarte apropiată. Din punctul meu de vedere, eu pot să merg cu prietenia până la un anumit punct. Pentru că am soție, pe care o respect și o iubesc, și nu-mi permit ca de la punctul respectiv să trec mai încolo. Eu m-am dus în pădure, ea a mers cu mine. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Mi-am dat seama cum se dă asta acasă.

Și în momentul respectiv, i-am spus lui Moromete: «Vezi că o să mă distanțez un pic față de tine, pentru că relația noastră de prietenie nu dă bine acasă». Ținând cont că de câteva ori mi-a spus că mă iubește. Probabil ca un frate.

Au fost câteva momente, la câteva jocuri, în care a sărit în brațele mele, efectiv. M-a luat cu picioarele așa, m-a pupat pe obraz și a spus că mă iubește. Asta fiind la jocuri, probabil că era în extaz”, a susținut Alin, la PRO TV.

Recomandări DERAPAJ. La prima emisiune după amenda primită de la CNA pentru defăimarea jurnalistei Iulia Marin, România TV a spus despre Iulia Marin că „a fost lăsată să facă și să publice anchete de presă la comandă politică”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Andreea Moromote începuse să îi facă declarații puțin deplasate lui Alin Chirilă, iar el a vrut să creadă că iubirea pe care i-o poartă este ca una de frați. Fostul concurent și-a dat seama la un moment dat că aceasta s-ar fi îndrăgostit de el.

„A început să devină geloasă”

Alin Chirilă a observat că Andreea Moromete devenise geloasă pe celelalte concurente care se apropiau de el. Atunci, bănuiește sportivul, ar fi fost momentul în care Moromete a început să o nominalizeze spre eliminare pe Lucianna Vagneti: „Atunci mi-am dat seama că Moromete era geloasă și că prietenia ei era… un pic mai mult emoțională”.

„Îndepărtându-mă de ea, m-am apropiat de Lucy și a început să devină geloasă. Acolo mi-am dat seama că a fost din partea ei mai multă prietenie decât din partea mea. Nu știu dacă s-a îndrăgostit de mine. Ea mi-a spus că am dezamăgit-o că nu am avut aceleași sentimente față de ea cum a avut ea față de mine”.

Recomandări Ce a reclamat greșit USR și care este dosarul DNA în care votul deputatei PSD Laura Vicol ar fi putut să influențeze anchetarea soțului

Alin Chirilă a fost eliminat de la Survivor România 2023

Carmen și Alin au fost în pericol de eliminare, însă și ceilalți au avut curiozitatea de a vedea ce au decis telespectatorii și dacă strategiile de nominalizare au funcționat. Rezultatul a fost pe placul tribului: Alin Chirilă a părăsit competiția și a ratat șansa de a se apropia de marele premiu.

Înainte ca Daniel Pavel să-i stingă flacăra în competiție, concurentul a declarat: „Să vă spun sincer, am simțit-o. Am avut un sentiment care a prezis acest moment. Înainte de Jocul de Imunitate câștigat de Robert, am visat această schemă. Aceste trei luni și jumătate s-au dovedit foarte intense și foarte reale. Sunt împăcat cu gândul, cu toate că aș fi vrut să merg în continuare. Vreau să spun colegilor mei că viața continuă și după Survivor și dacă au fost caractere înainte, să fie și aici, ca să fie și după”.

Playtech.ro Vedeta care făcea furori în anii ‘90 a ajuns să caute în gunoaie pentru a se hrăni. Drama pe care o trăiește în prezent

Viva.ro Așa arată acum Lili din serialul La Bloc, la 54 de ani! Cu ce se ocupă acum Mariana Dănescu, după ce a trecut printr-o dramă cumplită

TVMANIA.RO The Crown, sezonul 6. Primele imagini cu Prințul William și Kate Middleton din serialul Netflix

Observatornews.ro Care era modul de operare al polițiștilor șpăgari de la Rutieră. Cei doi agenți au fost reținuți pentru 24 de ore

Știrileprotv.ro „Mi-au luat totul. Mi-au luat prințesa”. Mărturiile cutremurătoare ale mamei Rozei, fetița de cinci ani ucisă în Franța

FANATIK.RO Trucul care face florile de liliac să reziste mai mult. Cum trebuie să le îngrijești, de fapt

Orangesport.ro BREAKING NEWS | Pe cine a dat vina Simona Halep pentru substanţa interzisă din corpul său! A spus-o pentru prima dată

Unica.ro Carmen Iohannis s-a îmbrăcat în alb în Argentina și nu a dat greș. Ce detalii au atras atenția