În septembrie 2020, Alina Ceușan, după aproximativ 20 de ore de travaliu, a născut un băiețel perfect sănătos. Încă de la început a avut parte de ajutorul părinților ei și al soțului, dar a angajat și o bonă internă, pe Gilly.

Recent, vedeta a renunțat la bonă. Întrebată de fani pe Instagram de ce, Alina Ceușan a explicat: „Da, am renunțat pentru că ne descurcăm foarte bine doar noi, acum că e la grădiniță. Posibil să mai apelăm când avem nevoie, mie mi-a plăcut experiența. Însă momentan nu avea sens”.

Așadar, Rock merge acum la grădiniță, iar când ajunge acasă e în grija părinților sau a bunicilor. Alina Ceușan spunea, tot în mediul online, că între 600 și 1.000 de euro plătea lunar pentru bonă. Aceasta locuia în casa lor, iar duminica avea mereu zi liberă. Vedeta a mai povestit că aceasta nu avea chiar mereu grijă de Rock, micuțul mai era și în grija bunicilor, în weekenduri.

În prezent, deși are puțin peste doi ani, băiețelul Alinei Ceușan vorbește română și engleză. Vedeta plănuiește să îl ducă pe micuț la o grădiniță unde să învețe și spaniolă, și franceză.

„E foarte important să crești cu frați și surori”

Alina Ceușan a făcut primele declarații despre al doilea copil. „Da, ne gândim, noi v-am spus de foarte multe ori, în super multe interviuri că ne dorim 2, chiar 3, cu siguranță, și vă anunțăm când va fi momentul. Am și eu o soră, la rândul meu, la fel așa și soțul meu, Raul, un frate și cred că e foarte important să crești cu frați și surori, pentru că sunt cumva îngerii tăi păzitori în lume, singurii oameni pe care te poți baza într-adevăr la nevoie. Sora mea, cel puțin, a demonstrat asta de-a lungul timpului”, a mărturisit Alina Ceușan, conform spynews.ro.

„Pentru mine este foarte important ca Rock măcar un frate sau o soră să aibă. După aia, mai departe, mai vedem”, a mai adăugat ea.

Alina Ceușan a reușit să câștige simpatia internauților cu postările sale de pe Instagram, dar și cu proiectele pe care le are. De curând, ea a deschis un magazin de haine în București. Pe lângă această afacere, ea mai are un site cu costume de baie, dar și un restaurant. Programul ei este întotdeauna aglomerat și foarte solicitant, astfel că a avut nevoie de ajutor pentru a-l crește pe fiul ei, Rock.

„Încerc să mă împart cât de bine pot. Și când sunt singură pe undeva și aud «Mama!», mă întorc și mă uit după cine strigă. Avem în primul rând ajutor, o bonă internă care și acum se află cu Rock. Fără ea nu aș reuși, dar nici fără mama-soacră sau mama mea până a venit ea. Contează foarte mult să ai acest ajutor dacă vrei să continui. Eu am zis întotdeauna că pot să stau cu Rock acasă, poate mai pun și de o ciorbă și o tocană, nu știu dacă mai apuc și să pun la spălat, dar ne descurcăm. Totuși, să faci și altceva este aproape imposibil. Nu mi-am permis să stau cu el acasă, am lansat niște proiecte și nu îmi doream, nici financiar, să stau pe loc. Sunt una dintre acele mame care nu și-au dorit să stea doar acasă. Am stat cât am alăptat și apoi încă o perioadă, după care l-am cărat cu mine oriunde am mers, Franța, Egipt, București, peste tot. Este important să fie aproape de mine”, a declarat anul trecut Alina Ceușan pentru ego.ro.

