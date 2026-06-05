Nicușor Dan a explicat de ce nu l-a desemnat pe Sorin Grindeanu premier: „Era previzibilă majoritatea”

Motivul pentru care Sorin Grindeanu nu a fost desemnat premier de Nicușor Dan

„Pentru că era previzibilă majoritatea sau, în fine, domniile lor nu au dus raționamentul până la capăt. Eu când am pus întrebarea care să fie majoritatea, am pus întrebare și care să fie majoritatea din care dumneavoastră să faceți parte sau care să fie majoritatea din care să nu faceți parte. Raționamentul până la capăt nu l-a dus nimeni despre cine să fie în acea majoritate”, a transmis Nicușor Dan.

Acesta a fost întrebat de cine e sprijinit Eugen Tomac și a răspuns: „Eu am speranța că toate forțele prooccidentale vor sprijini acest Guvern, pentru că nu există o altă posibilitate logică prooccidentală și care să aibă și o majoritate în spate”.

„Dată fiind independența lui față de partidele parlamentare, este opțiunea cea mai bună”

Președintele României a vorbit și despre desemnarea ca premier a lui Eugen Tomac.

„Contrar aparențelor, politica e o meserie. Posibilitatea de a negocia, de a-ți ierarhiza argumentele, mizele, capacitatea de interacțiune cu partide, asta e o meserie care se învață în timp. De aceea, dat fiind contextul complicat, am considerat că un politican e mai bun decât un economist care nu a avut de-a face cu politicieni.

Dată fiind independența lui față de partidele parlamentare, este opțiunea cea mai bună. Prima opțiune a fost a unui guvern politic, numai că niciunul din partide nu a venit cu o majoritate conturată. Am înțeles și contradicțiile dintre partide și singura soluție a fost a unui premier independent de partide”, a spus președintele României.