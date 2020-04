De Andreea Romaniuc Archip,

Libertatea: Cum a fost experiența Asia Express pentru voi? Care au fost cele mai grele momente prin care ati trecut pe „Drumul Comorilor?”

Alina Ceușan: A fost o adevărată provocare, de acum orice pare mult mai simplu decât o probă dată de Gina. A fost greu, a fost obositor, foarte multe ore de filmare… însă satisfacția finală e mare atunci când vezi episoadele și rezultatul pe TV. Cele mai dificile au fost: nesiguranța zilei de mâine (și de azi) – unde dormi, ce mănânci, unde ajungem, care e următoarea destinație / misiune.

Carmen Grebenișan: Asia Express a fost și va rămâne experiența vieții noastre. Pentru mine, cel mai dificil moment cred că fost votul în care ni se dădeau peste cap toate emoțiile, iar din punct de vedere fizic căratul ghiozdanului în fiecare zi și continuarea cursei cu o problemă destul de inconfortabilă la stomac, în cazul meu, mai ales în condițiile de acolo în care mâncarea nu era cel mai prietenos factor.

Cine pe cine a convins să participați la un reality-show?

Alina: Partea de reality show ne-o doream amândouă și avem în continuare în plan să ne facem propriul reality show însa, pe mine, m-a convins Carmen.

Carmen: Ne-am dorit amândouă să mergem. Cu siguranță eu am fost mai entuziasmată la venirea propunerii din partea producției. Ador aventura.

Emisiunea v-a pus prietenia la încercare? Apropo, în ce împrejurări v-ați cunoscut și cum s-a legat această amiciție?

Alina: Eu cred că ne-a apropiat, avem multe amintiri despre care să vorbim o viață întreagă. Ne-am cunoscut și mai bine ca echipă în diferite situații limită și nu ne-am dezamăgit una pe alta, asta e cel mai important.

Carmen: Ne știm de când eram la grădiniță. Prietenia dintre noi s-a legat la începutul facultății, când ne-am mutat împreună dintr-o „greșeală”. Eu trebuia să mă mut cu cineva și Alina trebuia să se mute cu altcineva; am făcut schimb de fete şi am ajuns împreună, fără să ne cunoaștem prea mult una pe cealaltă. A fost cea mai bună alegere pe care am făcut-o vreodată amândouă, fiindcă ne-a adus aici, acum.

Ce ați câștigat în urma participării la Asia Express?

Alina: Capital de simpatie mare, lumea care deja ne urmărea e în continuare acolo, mulți și-au schimbat părerea despre noi – cred că e destul de greu să îți faci o impresie din online, mai ales că lucrând în industria modei și cea de beauty… lumea tinde să ne vadă dintr-un punct de vedere superficial. S-au văzut caracterele noastre, răbdarea, calmul, spiritul de comando și tot ce ne caracterizează de fapt pe noi în viața de zi cu zi. Alții ne-au descoperit prin „Asia Express” și s-au alăturat comunității online deja formate.

Carmen: În momentul de față contractele sunt la fel ca și până acum, însă gradul de simpatie a crescut. Nu știu… cred că lumea se aștepta de la noi să nu ne descurcăm în astfel de situații, credeau mulți că suntem niste domnișoare care nu reușesc să facă munca grea, de jos, dar se pare că prejudecățile au fost doborâte. Noi n-am făcut nimic diferit în emisiunea asta, mereu am fost exact ca și în viața reală.

Cum v-ați adaptat condițiilor? Mă refer la mâncare, condiții de dormit etc.

Alina: Ne-a fost simplu pentru că suntem fete simple care au plecat de jos și-am văzut toate variantele posibile de condiții. Nu ne-am plâns pentru că știam unde mergem, la ce ne înhămăm și mai ales pentru că dincolo de o toaletă în curte și-un pat amărât, cunoști oameni, care, pentru câteva ore, îți devin familie, te primesc în casa lor, te pun la masă, îți dau mâncare, vorbesc cu tine și îți oferă cel mai de preț dar: timpul lor.

Carmen: Cred că am mâncat pe toată perioada vreo patru banane și cinci mere în total, fructe, atât. Și am avut şi o toxiinfecție alimentară foarte urâtă. În rest, condițiile de dormit au fost, în mare parte, ca la bunica la țară. Într-adevăr, a fost ceva diferit, dar nimic șocant. Mie nu-mi place să mă plâng și Alina cred că este exact ca mine, nu ne-am plâns niciodată de condițiile cazărilor în „Asia Express”.

Pe plan financiar, v-a afectat izolarea, din cauza coronavirusului?

Alina: Avem proiecte amânate, însă nimic anulat deocamdată pentru mine. Suntem bine, muncim constant, astfel că venitul e unul constant. Dacă punem la calcul și veniturile pasive, zic că vă las și merg să-mi comand o pizza să-i mulțumesc Alinei din trecut că s-a gândit la vremuri de genul ăsta. Bine, nu de genul COVID, dar știți ce vreau să zic.

Carmen: În momentul de față am reușit să-mi pun bani deoparte. Nu am fost afectată prea mult fiindcă proiectele continuă, chiar și de acasă. Cred că cea mai mare aptitudine a omului este capacitatea de a se adapta la orice situație din viața. Și asta facem și noi acum.

