Alina Laufer, aflată la a patra sarcină, este dovada vie că echilibrul între viața de familie, carieră și îngrijirea de sine este posibil. Deși este deja mama a trei copii, vedeta își păstrează silueta cu ajutorul unei alimentații echilibrate și al unui stil de viață activ, evitând pe cât posibil sedentarismul.

„Mi-am pândit burtica, dar nu mi-a crescut decât după patru luni și ceva. Nu am pus foarte multe kilograme. Nici puține, dar nici foarte multe. Încerc să duc un stil de viață cât de cât sănătos, să fac mișcare, să nu am o viață sedentară, să merg pe jos. Să mănânc corect, fără dulciuri și pâine multă. Încerc să am niște mese echilibrate, diverse, să consum legume. Am poftit la fructe, dar ele sunt pline de zahăr. Le consum în fiecare zi cu moderație. Încerc să țin kilogramele sub control. Acesta este țelul meu pentru această sarcină, să o duc la capăt și fără foarte multe kilograme în plus”, a declarat Alina Laufer pentru viva.ro.

Alina Laufer nu a avut niciodată bonă pentru copii

În ciuda provocărilor pe care le aduce creșterea unei familii numeroase, Alina nu a apelat niciodată la ajutorul unei bone. Împreună cu soțul ei, Ilan Laufer, își împarte responsabilitățile zilnice și reușește astfel să rămână prezentă în viața copiilor lor, fără să își neglijeze cariera sau timpul personal.

„Cu un nou bebeluș în casă, situația nu o să fie foarte diferită pentru că, oricum, noi ne facem programul în funcție de copii, deci nu avem alte activități și tot ceea ce facem este în funcție de ei. Bonă nu am avut niciodată și nu cred că o să avem”, a mărturisit vedeta.

Cum își crește Alina Laufer cei trei copii

Mai mult, Alina pune un accent deosebit pe educația celor mici, încurajându-i să fie responsabili, echilibrați și independenți. Ea susține că implicarea părinților este esențială în dezvoltarea armonioasă a copiilor, iar implicarea directă în creșterea lor este o alegere conștientă, nu o obligație.

„E cu dus-întors, pentru că pentru Karina simt că am aplicat alt stil de parenting. A fost alt tip de copil. Pentru că, de fiecare dată când îi spuneam ceva, înțelegea din prima. Nu trebuia să ridic nici tonul, nici să mă repet de foarte multe ori. Însă, cu gemenii este cu totul și cu totul altă situație. Nu suntem niște părinți stricți, dar nici nu-i lăsăm să facă absolut orice, pentru că am fi niște oameni morți. Nu am putea să supraviețuim.

Depinde. Ilan este cel care e capabil să aducă puțină disciplină în casa noastră și eu îl folosesc din plin de fiecare dată dacă vreau să mă asculte. Le spun că mă duc la tati și îi spun, pentru că pe mine nu mă ascultă. Mama are o vorbă și o spune, că eu nu pot fi periculoasă sau amenințătoare, deși încerc, dar nu-mi iese. Și atunci el este așa cu ei. E unealta pe care o folosesc, însă și el îi răsfață foarte mult. Adică cu multe lucruri cu care eu nu sunt de acord sau nu îi las. Primesc permisiune de la tati și atunci se simt cu adevărat fericiți.”

Alina Laufer este un exemplu de mamă modernă, care arată că poți avea grijă de familie, carieră și propria sănătate – totul cu determinare, disciplină și sprijinul unui partener implicat.