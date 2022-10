De ceva vreme, Alina Laufer nu mai are liniște în casă, pentru că gemenii săi au avut probleme de sănătate. După două săptămâni de enteroviroze, Davina și Nathaniel au făcut viroze respiratorii. Acum, fosta soție a lui Jorge a luat și ea viroza.

„Nu știu ce să mai zic, suntem toată casa în alertă! Le-am schimbat grădinița copiilor de o lună-două și de vreo lună de zile au tot avut ba enteroviroze, ba viroze respiratorii. Nu mai putem! Acum am luat-o și eu! O dăm în familie de la unii la alții, asta e! Ai mei au nasul înfundat tot timpul, așa e la grădiniță. Părinții știu cel mai bine asta! Mie mi-a fost ieri cel mai rău, după multă vreme, nici voce nu am avut! Am luat și eu de la ei!”, a povestit, pentru Click!, Alina Laufer.

Vedeta visează la o vacanță alături de soțul ei, însă momentan nu poate pleca, pentru că gemenii sunt prea mici. Davina și Nathaniel au 1 an și 8 luni. Micuții merg la creșă de câteva luni bune, iar recent mama lor i-a mutat la o grădiniță mai aproape de casă.

„Gemenii au început să vorbească. Davina chiar trăncănește bine și la grădiniță. Îi aud când îi iau. Vorbesc mai mult cu educatoarele decât cu noi, nu le tace gura și îi laudă educatoarele că sunt cuminți. Cu noi acasă, ne disperă! Mâncau și tot la grădiniță, curăță farfuria.

Și mie îmi mâncau bine acasă, de obicei, dar acum, de când cu răceala asta, nu mai mănâncă atât de bine, dar la grădiniță curăță farfuria, mănâncă tot. Le merge bine! Tot ce îmi doresc la un moment dat, când vor face doi ani este să plecăm doar eu cu Ilan undeva, amândoi, să ne relaxăm puțin. Până acum nu i-am lăsat deloc singuri dar ne-am dori să se apropie momentul!”, a mai adăugat Alina Laufer.

