Alina Laufer i-a dat recent băiețelului său semințe fără să le decojească, astfel că soțul ei a pus-o să promită că nu o să mai facă așa ceva. Ilan se teme atunci când vine vorba de alimentele pe care gemenii le consumă.

„Sunt o mamă destul de relaxată! Ilan este cel care are multe reguli la noi în casă! Există o regulă cu care mă confrunt non-stop. Nu au voie să mănânce niciun fel de coajă, sâmbure, sâmburi de pepene să nu înghită, Doamne ferește. El are impresia că de la asta o să facă apendicită. Este o fobie de-a lui.

Lor le plac foarte mult semințele și trebuie să stau să le curăț pentru că nu vreau să le iau miez, altfel ar mânca foarte mult.

Avem un tabiet, eu le curăț semințe. Nathaniel a luat o coajă, i-a plăcut foarte mult și i-am dat două semințe întregi. A fost un deliciu pentru el! Când a aflat Ilan m-a pus să jur, să promit că nu o să mai fac așa ceva în viața mea!

El are foarte multe, eu nu am, sunt mai relaxată. Nu îi las să deseneze pe pereți! Nu sunt genul de părinte care să zică: “Mâzgălește, exprimă-te!”. Nu! Pereții nu se mâzgălesc. Dacă au scăpat, curăț imediat, le zic că nu e voie și folosesc cariocile doar sub supravegherea mea. Peste asta nu trec!”, a spus Alina pentru Ego.

Atunci când vine vorba de momentele în care gemenii se îmbolnăvesc, Alina spune că este pregătită pentru orice și știe cum se va descurca în situații dificile.

„Ca orice mămică, supraviețuiesc! Avem câte o răceală, câte un virus care ne doboară la o lună și jumătate, cam aceasta este media! Deja sunt pregătită. Știu ce tratament să le dau, rare sunt ocaziile când mă aflu în offside. În general, cum îi spuneam și lui Ilan, când văd primele semne de boală știu cum să acționez și mă bucur că nu am avut probleme grave cu ei!

O răceală mică o suportăm, trecem mai departe! Dacă trebuie să stea acasă câteva zile, stau acasă, deși aceasta nu este varianta cea mai bună pentru mami! Este destul de greu să îi țin în casă, dar nu a fost cazul în ultima vreme!”, a mai adăugat vedeta.

