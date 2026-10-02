Alina Pușcău a izbucnit în lacrimi de fericire direct în mașină, la scurt timp după ce a ieșit din cabinetul medicului unde i-a fost prezentat rezultatul de la PET-CT.

Fostul model internațional a împărtășit o veste extraordinară cu comunitatea sa din mediul online, la nouă săptămâni după ce dezvăluise un diagnostic crunt: cancer la sân cu 11 tumori.

Alina Pușcău: „Nu mi-a mai găsit nicio tumoră în corp"

Alina Pușcău a povestit prin ce stări a trecut când a aflat că tumorile care îi invadaseră corpul au dispărut.

„Acum nouă săptămâni am făcut un story pe Instagram și am aflat că am 11 tumori, că am cancer la sân. Astăzi am văzut rezultatul de la PET scan, doar ce am venit de la doctor și îmi bate inima foarte tare ca să vă spun rezultatul. Doamne, nu-mi vine să cred! Dumnezeu există și face miracole. Nu mi-a mai găsit nicio tumoră în corp. Doar mi-a găsit ceva ce nu a putut să identifice, ca un punct în sân. Atât! Din 11 tumori care erau 7 centimetri, tumoră la axilă, care erau cinci tumori, în piept era încă o tumoră, la sân unde erau încă 4, intrase în oase. Nu îmi vine să cred... sunt în șoc!”, a mărturisit Alina Pușcău, copleșită de emoție.

Alina Pușcău: „Prin rugăciunile noastre se întâmplă miracole"

Marcată de această minune din viața ei, vedeta a ținut să le mulțumească tuturor celor care i-au trimis gânduri bune și s-au rugat pentru sănătatea ei în această perioadă extrem de dificilă.

„Când pui totul în mâinile lui Dumnezeu, El are grijă de noi, iar prin rugăciunile noastre se întâmplă miracole. Vă mulțumesc din tot sufletul și din toată inima că ați fost alături de mine și că v-ați rugat pentru mine. Haideți să ne ajutăm unii pe alții, pentru că acesta este momentul în care vedem miracole. Vă pup, vă îmbrățișez și vă iubesc!”, a transmis Alina Pușcău pe Instagram.

Investigația PET-CT a fost făcură după o perioadă în carea urmat mai multe ședințe de tratament. În declarațiile anterioare, ea preciza că PET-CT-ul urma să arate dacă metastazele au încetat să evolueze și dacă tumorile s-au micșorat.