Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică jr s-au căsătorit în 2017 și au împreună un băiat, pe Alexandru, care anul acesta a împlinit 7 ani. Până acum, cei doi artiști și-au ținut departe fiul de ochii curioșilor, astfel că, nimeni nu știe cum arată acesta. Cu toate astea, aceștia au dat detalii des din viața familiei lor, iar acum, interpreta a postat un mesaj pe contul de socializare, în care vorbește despre provocările de mamă.

„Cred că una dintre cele mai mari provocări ale unui părinte este să aibă curajul să nu facă exact ce fac ceilalți, atunci când simte, undeva în străfundul lui, că acel «ceva» nu i se potrivește copilului său. Pentru că, de multe ori, copilul o va face. Se va adapta. Va învăța. Va executa. Poate chiar va performa. Dar cu ce preț?

Eu nu cred într-o copilărie în care, preponderent, copilul trebuie să facă totul cu orice preț. Să țină pasul cu orice preț.

Să performeze cu orice preț. Să intre într-un șablon doar pentru că acel șablon ne liniștește pe noi, adulții. Sigur că există lucruri care trebuie făcute chiar dacă nu-i plac. Există reguli, responsabilități, limite, frustrare. Copilul are nevoie și de ele”, a scris Lavinia Pîrva, pe Facebook.

„Și eu mă tem. Și eu mă compar. Și eu mă întreb dacă fac suficient, dacă fac bine, dacă nu cumva ar trebui mai mult. Pentru că este foarte greu să ieși dintr-un tipar atunci când aproape tot ce există în jurul tău îl confirmă.