În această toamnă, telespectatorii s-au obișnuit să vadă Insula Iubirii 2026 în fiecare vineri și sâmbătă, de la ora 20.30, respectiv 20.00. Doar că în ultima perioadă au avut loc unele modificări în grila celor de la Antena 1.

Deoarece postul TV a achiziționat până în anul 2028 drepturile de televizare pentru meciurile de fotbal ale echipei naționale de fotbal, fanii emisiunii Insula Iubirii au avut de suferit.

Mai exact, pe 25 septembrie Antena 1 difuzat meciul Suedia - România în locul show-ului Insula Iubirii 2026, iar pe 2 octombrie, de la ora 21.45, va putea fi văzută live partida Polonia - România. Iar de la ora 21.00, postul de televiziune va difuza o emisiune specială care are legătură tot cu duelul echipei naționale de fotbal.

Astfel, timp de două săptămâni consecutive, în zilele de vineri, programul celor de la Antena 1 a suferit modificări: Insula Iubirii 2026 a fost înlocuită cu meciurile României!

Și în această săptămână, la fel ca și săptămâna trecută, Insula Iubirii 2026 se va vedea doar sâmbătă, adică pe 3 octombrie, de la ora 20.00, urmând ca de vinerea viitoare programul show-ului să revină la normal.