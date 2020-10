Alina Pușcău, de la Ferma, într-o situație delicată. Decizia pe care a luat-o vedeta pentru sănătatea ei. “Mi-au găsit mercur în sânge”

“Am văzut moartea cu ochii (…). Era să mor pentru că doctorii mi-au găsit mercur în sânge și nu-mi mai dădeau șanse. Am fost la multe clinici în America, mi-am făcut analize multe, toți îmi spuneau că nu voi mai putea face copii niciodată, că nu mai am șanse să trăiesc.

Practic, îmi spuneau că voi muri. Nu știu de la ce am făcut asta. Am mâncat un an numai carne de pește pentru că aveam de făcut o ședință foto și trebuia să mai slăbesc. Ori de la pește, ori a vrut să-mi facă cineva rău. Acolo lumea e invidioasă, așa că nu m-ar mira.

Însă, îmi place să cred că am pățit-o din cauză că am consumat multă carne de pește. Nu știam încotro să o apuc. Am aflat de o clinică foarte bună în L.A. care trata așa ceva.

M-am mutat din New York în L.A. Timp de șase luni am făcut tratament, perfuzii, pentru a elimina metalele din corp. Totul m-a costat 40.000 de dolari”, povestea Alina în urmă cu ceva timp, potrivit VIVA!

“Mi-am găsit puterea să merg mai departe. Am fost la clinica respectivă ca să fac tratament, apoi m-am înscris la o școală de nutriție, școala nr. 1 în America. Am vrut să merg acolo ca să învăț să-mi cunosc corpul și să mă înțeleg cu el.

Acolo am învățat ce vrea corpul meu, mintea, am învățat exact ce trebuie să-i dau organismului meu ca să se simtă bine. Am început să gătesc, să fac sport și a funcționat.

Acum, când știu prin ce am trecut, sunt foarte atentă cu sănătatea, am grijă de mine mai mult ca niciodată”, mai spunea Alina Pușcău, de la Ferma.

