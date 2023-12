La începutul anului 2022, Alina Sorescu a confirmat divorțul de Alexandru Ciucu. Zvonurile despre despărțirea lor circulau de mai multă vreme, însă cei doi au tot negat vreo posibilă separare, care, în final, s-a dovedit a fi adevărată.

Cei doi nu s-au înțeles pentru a divorța amiabil, la notar, și așa au ajuns la proces, care nici până acum nu s-a finalizat. În primăvară, cei doi ajung în instanță. Referitor la procesul de divorț cu Alexandru Ciucu, Alina Sorescu a făcut dezvăluiri în emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars.

Alina Sorescu: „În primăvară va fi prima înfățișare a apelului la proces”

Ea a explicat că procesul e unul de durată, însă ce e important pentru ea sunt fetițele. E preocupată de bunăstarea lor, dar și de cariera ei.

„Ceea ce e acum pentru mine important este ca fetițele să fie bine. Mă concentrez, într-adevăr pe activitatea mea profesională. În rest, partea personală e în așteptare, situația este tot așa, în primăvară va fi prima înfățișare a apelului la proces. Deja suntem de doi ani. Aceștia sunt termenii”, a declarat Alina Sorescu la Antena Stars.

La proces, Alexandru Ciucu a cerut prima dată ca domiciliul fetițelor să fie la el, însă instanța a refuzat. Ulterior, în urma unui apel, instanța a anunțat că fetițele trebuie să locuiască o săptămână cu mama lor, iar următoarea săptămână alături de tatăl lor.

Alina Sorescu a răbufnit atunci și a luat măsuri pentru ca fetițele să rămână cu domiciliul la ea. După alte măsuri in instanță, cântăreața a câștigat, fetițele locuiesc la ea, iar Alexandru Ciucu petrece două weekenduri pe lună cu Carolina și Raisa.

Ce program de vizită are Alexandru Ciucu

În plus, designerul de modă le poate vedea și două zile pe săptămână, atunci când nu petrece weekendul cu ele. În ceea ce privește sărbătorile, Alexandru Ciucu și Alina Sorescu au ajuns la o înțelegere, anul acesta fetițele vor petrece Crăciunul cu tatăl lor, iar Revelionul cu mama.

„A durat cam un an și jumătate prima fază a procesului, apoi astă-vară am reușit să suspend acea decizie de program o săptămână cu o săptămână, dar este temporară până când procesul se va finaliza. Dar tatăl fetițelor are program de vizită, însă nu o săptămână cu o săptămână cum s-a dat în primă fază. S-a dovedit că efectele nu au fost unele bune asupra lor.

Copiii au nevoie de stabilitate, de rutină, de un program. Fetele merg la tatăl lor de două ori pe lună, și două zile pe săptămână atunci când nu merg în weekend, vacanțele, iar acum vor petrece Crăciunul, pentru că în situațiile astea așa se întâmplă. Într-un an Crăciunul la un părinte, în celălalt an la celălalt părinte. Și vor fi cu mine de Revelion”, a mai explicat artista, care a negat orice posibilitate de a petrece vreo sărbătoare ca o familie, în patru.

„Nu se pune problema”, a exclamat Alina Sorescu, care a vorbit și despre cel mai greu moment trăit de fiicele ei, de când au anunțat divorțul.

„Pentru fete a fost complicat în cele șase luni nu când s-a produs ruperea, ci când s-a dat această decizie de o săptămână cu o săptămână. Atunci a fost o schimbare pentru ele. Acum suntem preocupate de școală, de activități”, a încheiat subiectul Alina Sorescu.

