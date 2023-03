Pe Instagram, milionarul Claude Senhoreti a distribuit un clip video cu mai multe imagini. Alina Vidican apare în toate fotografiile, ea dă husa jos de pe mașină, apoi se urcă chiar și la volan.

„Draga mea, azi este ziua ta. Sper să te bucuri de noul tău LAMBORGHINNI STO SE30. Fata mea iubitoare de mașini. Nu ești doar jumătatea mea, ci ești totul meu, te iubesc!”, a transmis bărbatul prin intermediul rețelelor de socializare.

„Cadou de ziua cuiva? Oamenii tăi preferați? Culoarea este atât de bolnavă! La mulți ani Alina! Așa de fericit pentru tine”, a mai transmis apoi Claude Senhoreti despre cadoul pe care i l-a făcut Alinei Vidican. Conform Fanatik, mașina primită de fosta soție a lui Cristi Borcea costă 425.000 de dolari. Modelul a fost lansat în anul 1993, pentru a sărbători aniversarea de 30 ani a Lamborghinni.

Alina Vidican s-a căsătorit cu Claude Senhoreti acum doi ani

După divorțul de Cristi Borcea, Alina Vidican a suferit enorm și a ales să se mute cu cei doi copii ai săi în Statele Unite ale Americii, unde și-a dorit să înceapă o viață nouă. Ea s-a recăsătorit în vara anului 2021 cu Claude Senhoreti, un cunoscut pilot de curse din SUA. Alina Vidican și-a cunoscut soțul atunci când a mers să își achiziționeze un Ferrari, în valoare de 200.000 de euro.

Recent, pe rețelele de socializare, pilotul de curse a postat un mesaj în care are numai cuvinte de laudă la adresa soției sale. Claude Senhoreti anunța că relația lui cu Alina Vidican nu este numai lapte și miere, însă cel mai important este că se iubesc și se respectă reciproc.

„Căutam o poză să o postez, însă am dat peste acest video. Am simțit să împărtășesc cu voi puțin mai mult din cea mai importantă zi din viața mea și să vă arăt mai multe despre legătura noastră și despre familia noastră. Mă consider un bărbat binecuvântat. Dumnezeu este atât de bun cu mine şi mi-a dat mai mult decât am cerut vreodată. Am o familie frumoasă, cu copii grozavi și o soţie uimitoare care, dacă crezi că este frumoasă la exterior, este de trei ori mai frumoasă la interior.

Nu am și nu trăiesc viața perfectă. Sunt om, sunt o persoană normală ca tine și ca alții. Sunt doar diferit. Văd lucruri pozitive în orice și mă trezesc în fiecare dimineață cu speranță, speranță care mă motivează să continui să înot «cu capul deasupra apei», să încerc din nou și din nou.

Relaţia mea cu ea este normală. Avem urcușuri și coborâșuri, ca oricare alţii, dar noi învăţăm cum să fim unul lângă altul. Ne respectăm unul pe celălalt și mulțumesc lui Dumnezeu că funcționează foarte bine”, a dezvăluit Claude Senhoreti pe contul său de Instagram.

