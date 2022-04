Este una dintre cele mai iubite prezentatoare din România, însă mereu a fost rezervată în declarații despre partenerul său. Amalia Enache are o fetiță superbă, pe nume Alma, pe care o iubește extrem de mult. În repetate rânduri, ea a evitat să ofere mai multe detalii despre tatăl fetiței sale. Partenerul prezentatoarei de la PRO TV a locuit o bună perioadă în America de Sud. De doi ani, bărbatul s-a întors în România, însă nu dorește să apară în ziare sau la televizor.

Amalia Enache a vorbit într-un interviu pentru Click! despre fiica ei. Întrebată cine este tatăl micuței Alma, vedeta a răspuns: „E tatăl ei. Nu este o persoană publică. Preferă să rămână în spate. Are un alt stil de viață decât al nostru. Este de mai bine de doi ani, aici, în România. E aici, cu noi”. Partenerul vedetei de la PRO TV nu a apărut niciodată în public, iar aceasta îi respectă decizia și îi protejează identitatea.

„Am foarte mare grijă ca fetița mea să fie prioritatea”

Atunci când prezentatoarea este ocupată și nu poate sta cu fiica ei, tatăl micuței și mama ei îi sar în ajutor. Amalia Enache nu are bonă pentru Alma și s-a descurcat de minune până acum. Ea încearcă să își petreacă mai mult timp alături de copila ei, iar de multe o ia cu ea la unele evenimente.

„Pentru că eu lucrez seara și, de la ora 20, nu sunt cu ea, la culcare, în timpul săptămânii. Doar în weekend. Când era mai micuță, a mers la grădiniță, până la prânz, câteva ore, și, atunci, eu sunt cea care a culcat-o, întotdeauna, somnul de prânz și am stat cu ea până la momentul de plecat, seara, la serviciu. De asta, când sunt la majoritatea evenimentelor, sunt împreună cu fetița, pentru că nu vreau să o las acasă. Vreau să trăim împreună aceste momente”, a declarat vedeta pentru sursa mai sus menționată.

Alma, în vârstă de aproximativ 6 ani, este foarte încântată de ieșirile cu mama sa. „Îi place foarte mult. Spune-mi un copil care nu vrea să fie cu mami peste tot! Dacă ne uităm în urmă, toți am trăit așa. Ne-am dus la serviciu cu părinții noștri și asta ni se părea absolut fabulos. Au fost doi ani foarte complicați, cu această pandemie, de exemplu, nu am putut să o iau niciodată de acasă, la serviciu, că au fost niște reguli de protecție stricte. Dar acum e mai mare, nu o mai culc la prânz, stă un pic mai mult la grădiniță. Întotdeauna, am foarte mare grijă ca ea să fie prioritatea”, a mai spus Amalia Enache.

