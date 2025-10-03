Chiar dacă a devenit celebră în urmă cu mulți ani și a cunoscut de-a lungul timpului oameni cu un succes răsunător, Amalia Năstase nu crede că faima și-a pus amprenta în viața ei, drept urmare nu s-a schimbat, rămânând la fel de modestă.

„Atunci când ești ori foarte bogat, ori foarte celebru, tu nu mai simți nevoia să show off (…) Când îți spune cineva că este foarte bogat, de fapt, nu este foarte bogat, a rămas sărac, pentru că a fost sărac toată viața, iar acum este sărac cu bani. Am cunoscut oameni foarte bogați și nu am știut cine sunt”, a declarat Amalia Năstase, în podcastul moderat de Jorge.

„Eu vorbesc oricum cu toată lumea, și când merg la piață, și când îmi cere un copil bani, eu îi dau, pentru că, dacă ai ajuns să ceri bani, înseamnă că ți-e foarte greu. Eu de asta și vorbesc (…) Trebuie să vorbești cu toată lumea ca și când ar avea un potențial extraordinar (…) Când îi tratezi pe toți importanți, oamenii se deschid, îți spun chestii, se întâmplă minuni”, a mai spus vedeta.

Amalia și Ilie Năstase au fost căsătoriți 6 ani. În anul 2010, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. Când au divorțat, cele două fiice ale lor aveau șase, respectiv trei ani. Acum, vedeta este căsătorită cu Răzvan Vasilescu și au împreună un băiat, în vârstă de 9 ani.

