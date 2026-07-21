Ce este „astmul de furtună”

Tusea severă, respirația şuierătoare și senzația de sufocare în timpul furtunilor de vară pot semnala o criză de „astm de furtună”, avertizează medicii din Timișoara. Fenomenul este subraportat în România, poate afecta inclusiv copiii fără un diagnostic preexistent de astm, așa cum arată un comunicat al Compartimentului de Pneumologie Pediatrică al Spitalului Judeţean Timişoara, citat de News.ro.

Astmul de furtună nu este o boală distinctă, ci o reacție acută cauzată de factori precum polenul în concentrație mare, umiditatea ridicată și curenții puternici de aer.

„Curenţii de aer aduc spre sol cantităţi mari de polen aflate în straturile superioare ale atmosferei. Din cauza umidităţii, particulele de polen absorb apă şi se sparg în fragmente extrem de mici. Fragmentele pot pătrunde adânc în căile respiratorii, provocând inflamaţie şi îngustare, ceea ce declanşează o criză de astm”, explică prof. dr. Ioana Ciucă, medic primar pneumolog pediatru la Spitalul Județean Timișoara.

Care sunt cele mai expuse categorii de pacienți

Copiii cu astm alergic sunt cei mai vulnerabili în timpul acestor fenomene, mai ales dacă tratamentul lor nu este administrat corect. Însă nici cei fără un diagnostic de astm nu sunt feriți.

„Există copii care, de obicei, au simptome ușoare precum strănut sau secreții nazale, dar care, în timpul unei furtuni, pot dezvolta tuse severă, respirație şuierătoare și senzaţia că nu mai au aer”, spune medicul din Timișoara.

Părinții trebuie să solicite ajutor medical urgent dacă copilul respiră cu dificultate, devine somnolent, agitat sau buzele i se învinețesc. Tratamentul prompt poate preveni complicațiile severe, încheie medicii din Timișoara.

De ce furtunile agravează aceste simptome

Contrar percepției generale că ploaia curăță aerul de polen, furtunile puternice pot avea efecte contrare. Rafalele aduc polen din straturile superioare ale atmosferei, iar umiditatea îl sparge în particule microscopice ce ajung adânc în bronhii. În plus, aerul poate conține spori de mucegai, praf sau alte iritanți, amplificând problemele respiratorii.

Medicii îi sfătuiesc pe părinți să închidă geamurile în timpul furtunilor

Medicii sfătuiesc părinții să închidă geamurile și să țină copiii în interior atunci când se anunță furtuni. De asemenea, tratamentul prescris trebuie respectat cu strictețe.

„Tratamentul de control nu trebuie întrerupt doar pentru că, într-o anumită perioadă, copilul se simte bine. Tocmai administrarea corectă a acestuia reduce riscul apariţiei unei crize severe”, subliniază dr. Ioana Ciucă.

Schimbările climatice amplifică riscurile, prelungind perioadele de polenizare și sporind fenomenele meteo extreme. În acest context, episoadele de astm indus de furtună ar putea deveni mai frecvente, avertizează specialiștii.

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