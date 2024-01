Amalia Năstase a fost cea de-a treia soție a lui Ilie Năstase și s-au căsătorit în anul 2004. Cei doi au două fiice, Alessia și Emma. Povestea lor de dragoste a ajuns la final în urmă cu 14 ani, în anul 2010. Fosta soție a jucătorului de tenis și-a refăcut ulterior viața alături de Răzvan Vasilescu și împreună au un băiețel.

Când vine vorba despre fetele sale, Amalia Năstase vorbește cu mult drag. Alessia studiază arta la o facultate de prestigiu din Paris, iar Emma este clasa a XII-a. Vedeta spune că de multe ori se inspiră de la ținutele fetelor sale.

„Copiii mai împrumută și ei, mai împrumut și eu de la ei. Unii copii sunt la școală la Paris, studiază exact arta în design, deci ei știu foarte bine despre ce este vorba, adică Alessia. Emma e clasa a XII-a, studiază și ea să dea la facultate, Tomiță nu studiază nimic. Mai mult decât atât, m-a întrebat la ce folosește matematica mai exact. Și eu n-am știut să îi explic, că nici eu n-am înțeles”.

Emma, care se pregătește să meargă la facultate în acest an, se gândește să studieze în Anglia sau Spania. „Îi place economia, dar vrea să dea la economie combinată, aplicată, în sociologie, ori în Anglia, ori în Spania. Aplică la mai multe facultăți și se duce la cea care îi convine mai mult”, a spus Amalia Năstase despre fiica ei.

„Proastă nu pot să mă fac și m-am mai îngrășat”

Când vine vorba despre aspectul fizic, fosta soție a lui Ilie Năstase recunoaște că a cam pierdut lupta cu kilogramele în ultima perioadă, însă este hotărâtă ca în acest an să aibă din nou silueta mult visată.

„Nu poți să le faci pe toate pe lumea asta și trebuie să mai dai șanse și la altele. Nu poți să fii și cea mai frumoasă, cea mai deșteaptă și cea mai șmecheră. N-ai cum și atunci mai lași de la tine. Proastă nu pot să mă fac și m-am mai îngrășat, ca să le dau și lor o șansă, dar o să le-o iau înapoi în 2024, nu le-o las!”.

„Nu m-am gândit niciodată să îmi pun sâni, dar mi-am făcut botox”

Amalia Năstase mărturisește că nu s-a gândit niciodată să își facă micșorare de stomac și că nu este adepta acestor operații. Fosta soție a jucătorului de tenis a precizat că a apelat la injecțiile cu botox, acestea fiind singurele intervenții estetice la care a apelat până la 47 de ani.

„Nu, nu m-am gândit niciodată să îmi pun sâni, dar mi-am făcut botox, deci deja e OK. În rest, să îmi tai chestii, nu!”, a precizat Amalia Năstase.

De ce nu a mai ținut dietă Amalia Năstase

Amalia Năstase susține că s-a ocupat de silueta ei în pandemia de COVID-19, pentru că avea mult timp liber, însă acum lucrurile s-au schimbat. Acum ceva timp, ea a uimit pe toată lumea, după ce slăbise peste 30 de kilograme.

„Nu prea țin în momentul ăsta o dietă, după cum se vede. Mă rog, țin un fel de fasting, dar când ai foarte multe proiecte și muncești foarte mult, cam uiți de diete. Le-am ținut în timpul pandemiei, de, stăteam acasă! Acum nu prea am timp să mă fandosesc și cu diete! O să am timp și de diete, dar când o să termin munca. Eu, din păcate, când sunt stresată și când am multă muncă, cam scap în ele așa”, a mărturisit fosta soție a lui Ilie Năstase, potrivit VIVA!

