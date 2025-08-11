După ce alături de Ilie Năstase a făcut două fete, pe Alessia și pe Emma, Amalia Năstase are și un băiețel, pe Toma, alături de actualul ei soț.

Vedeta a vorbit, și nu doar o dată, despre familia ei, iar recent, într-un interviu pe care ni l-a acordat în exclusivitate, Amalia Năstase a dezvăluit în ce țară s-a mutat fiica ei mai mare, dar și care este orașul în care ea și-ar dori să locuiască.

Potrivit spuselor vedetei, Alessia locuiește acum în Franța, țară în care a rămas după ce a terminat facultatea, iar Parisul este orașul la care visează Amalia Năstase.

„Mie îmi plac orașele mari. Îmi place Parisul, îmi plac… M-aș muta mâine în Paris. Dar acolo nu poți să te muți, pentru că au niște taxe… Dacă ai afacerea ta și câștigi un milion de euro, dai vreo 700.000 de euro la statul francez. Adică dintr-un an, tu opt luni le muncești pentru stat. Alessia rămâne acolo. A terminat facultatea în această vară și rămâne acolo.

Ca să fii angajat în Franța, este «the best». Adică ai toate drepturile, toate asigurările sociale. Vrea să muncească în domeniul artei și al fashion-ului. Oricum, este de preferat când ești tânăr să fii întâi angajat, ca să vezi cum merg lucrurile. Apoi poți să-ți deschizi tu o galerie sau ce o să vrea ea să-și deschidă. Dar va lucra la cineva. Și e ok. Facultatea îi ajută, îi trimit de acolo și fac tot felul de internship-uri, la început pentru șase luni, dar plătiți. Mai puțin, dar e ok. Îi trimite facultatea să lucreze prin diverse case de modă, galerii de artă mai moderne”, a spus Amalia Năstase în exclusivitate pentru Libertatea.

La discuția pe care am purtat-o cu Amalia Năstase a luat parte și Emma, fiica ei mai mică, astfel că am întrebat-o pe tânără dacă ea ar vrea să rămână în Scoția după ce termină facultatea, la fel cum și sora ei mai mare, Alessia, a rămas acolo unde a studiat.

„N-aș rămâne acolo, este un orășel micuț, are două sau trei străzi. Dar pentru facultate mi se pare perfect”, a spus Emma în exclusivitate pentru Libertatea. Iar adolescenta a fost completată și de mama ei. „„Nici eu nu m-aș muta acolo. Nu, niciodată”, a încheiat Amalia Năstase.

