Amănunte mai puțin știute despre George Burcea. Actorul și-a deschis sufletul. „A leșinat, a leșinat instant”

„Am venit singur de la Eforie Sud, am luat autobuz, autocar, eram prima dată în București. Am găsit o casă destul de mare, am strigat la poartă, a ieșit o mătușă care nu m-a recunoscut și am spus „Bună ziua, îl caut pe Cristian, sunt un prieten foarte bun, spuneți-i să vină dacă este aici”.

Tremuram și în buzunarul drept aveam buletinul meu, ca să le arăt buletinul, să mă creadă că sunt fratele lor sau că sunt fiul tatălui meu.

Și după vreo 5 minute iese frate-miu și vine spre mine somnoros, se freca la ochi și spune „Da, salut, ce vrei?”. Mă uit la el si zic „Burcea Cristian? Eu sunt George Burcea, sunt fratele tău”. A leșinat, a leșinat instant.

Apoi am intrat în curte, am mers în casă, a venit și mătușa mea. M-au dus într-o cameră unde toată lumea a sărit pe mine și au început să strige la tata și la sora mea, că era cu toții acasă. A intrat tata și când m-a văzut a zis „Băiatul meu!” și a leșinat.

A intrat soră-mea după 30 de secunde și a zis „Fratele meu!” și a leșinat peste tata. Și eu eram pe pat, înconjurat de vreo șapte oameni, cu frate-miu care mă strângea de mână de mă învinețise, eu uitând-mă la ei unul peste celălalt leșinați.

A fost un moment de telenovelă, de film. În prima zi am vorbit tot felul de lucruri, după câteva zile nu mai aveam ce vorbi.

Și cel mai dramatic punct a fost atunci când am reunit familia, acesta a fost visul meu de mic”, a dezvăluit George Burcea în emisiunea online „În oglindă”, prezentată de Mihai Ghiță, potrivit Wowbiz.

