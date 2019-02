Andreea Ioana Moldovan, Ami pe numele său, a luat contact cu muzica de la o vârstă fragedă, când părinții săi au înscris-o la ore de vioară. Artista nu-și dorea acest lucru, dar acum, că a început să culeagă roadele muncii sale, le este recunoscătoare părinților.

„Am studiat la Liceul de Artă din Baia Mare, apoi, la Liceul George Enescu din București și am făcut Conservatorul. Mi-a plăcut extrem de mult să învăț despre muzică și să știu despre această lume. Chiar dacă nu m-am jucat atât cât aș fi vrut, am avut o copilărie frumoasă. Am avut și unele restricții, impuse în special de tata. Ținea foarte mult la viitorul nostru. Când ești copil nu prea ești conștient, te gândești la ce faci azi, vrei să te joci, să fii liber… Studiam și șase ore pe zi la vioară. Ajunsesem să fiu olimpică. Am început cu strângere de inimă studiul, pentru că nu prea mi-a plăcut, am fost obligată, dar am trecut peste acel moment cu bine”, ne-a mărturisit fosta concurentă la „Exatlon”.

A furat meserie de la Andra și de la Paula Seling

De-a lungul carierei, Ami a colaborat cu artiste de top, printre care Andra și Paula Seling. Spune că a învățat multe de la cele două cântărețe, cu care ține și acum legătura: „Am colaborat cu Andra și cu Paula, unele dintre cele mai bune artiste de la noi, cele mai talentate și valoroase. Sunt mândră de asta. O perioadă, am învățat extrem de multe de la ele, atât pe plan personal, cât și profesional. Le sunt recunoscătoate. Tinem legătura când ne mai întâlnim la evenimente sau ne mai sunăm, ne mai dăm mesaj. E o mare plăcere, le simt aproape de mine”.

