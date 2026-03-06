Ana Lotts Nicolau a venit la „Dincolo de copertă” cu o colecție de cărți care stă la baza unei inițiatice ce își propune să schimbe felul în care vorbim despre noi înșine. Spune despre colecția „Raftul Roz” că nu este doar un loc al cărților, ci un spațiu al dialogului și al cunoașterii, o invitație deschisă la conversații pe care, de cele mai multe ori le evităm. De la sănătate, sex și hormoni la naștere, îmbătrânire și rușinea care încă însoțește aceste subiecte, „Raftul Roz” aduc în prim plan nevoia de informare și asumare. „Este un proiect care mie îmi este foarte drag. „Raftul Roz” este prima colecție de non-ficțiune, de cărți practice, de cărți de referință, scrise de femei, pentru femei, despre corpul nostru, despre sănătatea noastră, despre personaje feminine care au marcat istoria, dar și memoaruri care prezintă perspective feminine care merită citite și descoperite”, ne-a declarat Ana Lotts Nicolau.

Nu este deloc o coincidență faptul că această colecție a fost lansată chiar în luna martie, „luna femeii”, așa că primele cinci titluri, dintr-o serie de 20 de cărți, sunt deja disponibile pe site-ul nemira.ro, dar le găsiți și pe www.colecții.libertatea.ro. „Colecția a pornit de la o discuție între prietene în care vorbeam despre corpurile noastre, despre hormoni, despre menstruatie, despre cum îmbătrânim și ce resurse avem cumva la dispoziția noastră ca să prevenim cancerul, să îmbătrânim cât mai frumos și cu cât mai mult stil. Și ne-am dat seama că în continuare astfel de discuții despre menstruație, despre hormoni, despre menopauză, sunt prea puține și prea rare, și aș vrea să zic chiar tabu câteodată, în societatea românească. Și recunosc că chiar și eu, acum de când vorbesc foarte mult despre „Raftul roz”, am așa, în continuare, o mică strângere vorbind la televiziune sau la radio despre menstruație și despre hormoni. Dar, da, astfel de cărți mai există, dar ele sunt prea rare și disipate la diverse edituri, în diverse colecții. În același timp, eu văd ca editor că se scrie mult mai mult despre corpul feminin, în ultimii 20 de ani se cercetează din ce în ce mai mult despre sănătatea femeilor și atunci e important cumva să ținem un ritm al acestor apariți și să traducem și noi în limba română lucrurile care se descoperă și se scriu în afară despre femei”, a mai explicat editorul la „Dincolo de copertă”.

21-de-femei-din-roma-antica~8621512Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 12

Se pare că este o reală nevoie de un astfel de conținut, căci, în continuare, subiecte precum menstruația, hormonii, sexul sunt considerate tabu sau sunt tratate superficial în școli. „Totuși vorbim despre sănătatea a jumătate din populație. Sunt lucruri care ar trebui discutate deschis la școală, discutate deschis în familie. Și cred că există totuși o schimbare cumva de paradigmă și de mentalitate, în sensul că vedem femei care vin din generația milenialilor, care sunt mult mai deschise la avea astfel de discuții cu fiicele lor. Tați care sunt mult mai deschiși la astfel de discuții, dar care au totuși nevoie de instrumente”, a motivat Ana Lotts Nicolau necesitatea reală a acestor cărți și pe piața din România.

O parte din încasări ajunge la Fundația Renașterea

Pentru această colecție, editura Nemira a creat un parteneriat cu Fundația Renașterea, iar 10% din încasările prin intermediul site-ului editurii sunt direcționate către Fundația Renașterea, contribuind activ la sprijinirea programelor de informare, prevenție și diagnosticare timpurie a cancerului. „Fundația Renașterea a fost alături de noi de la început în acest proiect, pentru că ne unesc în niște valori comune, credem în prevenție, credem în sănătatea femeilor, în informație și fundația are un lung istoric, în campanii de prevenție, în campanii dedicate sănătății femeilor, de conștientizare pe cancer de sân, pe cancer de col și atunci cumva a fost un parteneriat absolut esențial și natural pentru noi. Și ne bucurăm să susținem cu 10% din încasările de pe nemira.ro, din vânzarea acestor cărți, proiectele Fundației Renașterea”, a mai explicat CEO editurii Nemira.

Ana Lotts Nicolau dedică această colecție mamei sale

Pe lângă cărțile educaționale, în colecția „Raftul Roz” se găsesc și cărți care celebrează viețile extraordinare ale femeilor care au schimbat lumea, oferind modele de curaj și inspirație pentru generațiile de astăzi. Pasionată de isorie, Ana Lotts Nicolau a vrut în mod expres ca printre primele cărți din colecție să se regăsească și „21 de femei din Roma Antică”, de Emma Southon, însă, pe de altă parte, indiferent de numărul de femei care o inspiră în viața de zi cu zi, modelul ei rămâne tot mama ei. „Aș dedica această colecție, cel mai probabil, mamei mele. Ea face parte dintr-o generație de românce care nu au avut acces la aceste cărți și nu au avut acces la aceste informații. Multe românice de vârsta ei au trecut prin menopauză, de exemplu, fără să știe ce tratamente sunt disponibile, care pot să ușureze semnificativ viața, ca să nu mai zic de alte perioade mai puțin evidente. Dar chiar recent aveam o discuție cu ea apropo de aceste cărți și îmi spunea: „da, eu am aflat după 10 ani că și-au putut să iau tratamentul pentru menopauză, dar acum este prea târziu”. Și sunt multe femei ca ea, sunt sigură, și sper cu aceste cărți, sper prin eforturile ambasadoarelor, prin eforturile Fundației Renașterea, să creăm un val de cunoaștere, de informație, care să ajungă la cât mai multe femei, ca să nu fie în acestă ipostază”, a mai completat Ana Lotts Nicolau la emisiunea „Dincolo de copertă”.

Ana Lotts Nicolau, CEO editura Nemira, dialog inedit la „Dincolo de copertă" despre corp, sănătate și subiecte care încă incomodează. „Sunt lucruri care ar trebui discutate la școală"
Stiri Mondene 20:00
Ana Lotts Nicolau, CEO editura Nemira, dialog inedit la „Dincolo de copertă" despre corp, sănătate și subiecte care încă incomodează. „Sunt lucruri care ar trebui discutate la școală"
