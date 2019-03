Revenită în țară, după experiența filmărilor pentru reality show-ul Asia Express, Ana Morodan a dezvăluit care este ritualul său zilnic de îngrijire și ce anume a ajutat-o să aibă un ten ferm și radiant, chiar și în condițiile vitrege din timpul filmărilor din Sri Lanka și India, unde, în cea mai mare parte a timpului, nu a folosit machiaj.

„După ani de zile de ”Doamne-ajută, fie cum o fi”, am ajuns astăzi la: fond de ten cu factor de protecție, pudră liberă, apoi blush, fard de sprâncene, eyeliner, mascara și ruj. Nu, încă nu mă pricep cu contouring-ul, dar plănuiesc ca anul ăsta să bifez și pe zona asta. Am avut și eu o perioada în care foloseam orice îmi cădea în mână și testam toate zecile de produse care ajungeau la mine pe birou, până când mi-am intoxicat tenul. Pentru mine acum funcționează cel mai bine curățarea facială cu apă de trandafiri sau apă de față, apoi crema cu protecție UV, iar seara folosesc serumurile personalizate pentru nevoile feței . Tenul meu arată implecabil și mi se pare că mi s-a estompat inclusiv cuperoza”, a declarat Ana Morodan pentru toplineshop.

Cât despre ritualul pentru păr, Ana declară că folosește două produse care dau rezultate în cazul ei, iar tranziția la bllond i-a oferit o nouă perspectivă asupra a ce înseamnă feminitate.

”Anul trecut spuneam cu mândrie că îl prefer natural, că am păr de abanos natural și că nu am de gând să mă vopsesc niciodată. Eh, toată convingerea mea s-a dus pe apa sâmbetei de când Sorin Stratulat mi-a propus să ma vopsească blondă. Știu că pare clișeic, dar, din momentul în care m-am văzut blondă, toată percepția mea asupra feminității mele s-a schimbat radical. Blondes do have more confidence. Folosesc mereu o gamă pentru părul blond care conține șampon, mască de hidratare, cu care stau cam zece minute, și soluție de volum. Pielea o hidratez mereu cu lapte de corp și, o dată la câteva zile, cu ulei de corp. Mai folosesc și apă de corp și ulei de corp cu glitter. Mereu mi-a luat ochii orice strălucește”, a adăugat Ana Morodan, concurenta de la Asia Express.

