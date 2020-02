De Livia Lixandru,

Luptătoarea MMA a avut prima reacție și a transmis un mesaj pe contul de socializare al Dianei Belbiță, fosta concurentă de la Ferma.

Ana Maria Pal l-a lovit cu capul în figură pe Andrei Ciobanu în show-ul Survivor România 2020 difuzat ieri la Kanal D. Ea a avut o altercație cu Războinicul după ce a pierdut un punct în detrimentul Lolei.

„Bună, îmi pare nespus de rău pentru ce am facut, acum am văzut cât de rău s-a văzut pe TV, chiar dacă nu a fost atât de grav. Îmi pare rău pentru tot, în momentul acela nu am mai realizat. Aveți tot dreptul să mă criticați, nu a fost frumos din partea mea, și îmi cer iertare lui Andrei pentru scăparea mea și asemenea vouă”, a scris Ana Maria Pal pe contul de socializare al Dianei Belbiță.

