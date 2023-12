Anamaria Ferentz s-a mutat după doar câteva luni de relație alături de Douglas, care e mai mare cu 11 ani decât ea și are 7 copii. Ea se ocupă de casă, de familie și, mai nou, și-a reluat cariera muzicală. Cântăreața cunoscută în România a compus o nouă melodie, pe care o promovează acum în America.

De ziua ei, pe 14 decembrie, și-a făcut acest cadou special. „Anul acesta, de ziua mea mi-am făcut eu un cadou și am lansat o piesă, «Happy Birthday to my baby», e o piesă foarte potrivită pentru o zi de naștere și este în limba engleză, scrisă de mine.

După ce am fost plecată la New York și în El Salvador ca să îmi promovez piesa de Crăciun, «Christmas is near», acolo unde am mers la mai multe posturi de radio și TV și m-am bucurat de căldura cu care am fost primită, m-am întors acasă, în Oregon”, a spus pentru Ciao Anamaria Ferentz.

„Am scris-o și i-am făcut-o cadou iubitului meu pentru ziua lui în martie și am lansat-o de ziua mea”

Și a continuat: „Mi-am sărbătorit ziua acasă, pe 14 decembrie, am avut petrecerea de Crăciun a firmei lui Doug și am cântat acolo. S-a nimerit să fie odată cu ziua mea și a fost perfect! Am avut 250 de invitați și o petrecere organizată unde nu a trebuit să stau eu să organizez nimic. A fost muzică bună, mâncare, o sală superbă și totul a fost planificat în detaliu!

A fost, să zicem, ca o petrecere surpriză! Am cântat două piese de Crăciun, inclusiv piesa cea nouă, «Christmas is near», și «Happy Birthday to my baby», pe care am scris-o și i-am făcut-o cadou iubitului meu pentru ziua lui în martie și am lansat-o de ziua mea. Bineînțeles că am dedicat-o tuturor sărbătoriților de la petrecere și s-a nimerit să fie vreo 20 de oameni pe acolo născuți în decembrie.

A fost o mare surpriză și o bucurie! Am avut cu cine să împart tortul! Am primit cred că cele mai frumoase flori din viața mea, atât de colorate și de frumoase. A zis că sunt colorate ca mine și pline de viață, multicoloră! Am primit multe surprize și cadouri. A fost absolut superb! O să sărbătorim și cu copiii, și cu restul familiei, acum, pe 22 decembrie, când vom sărbători toți!”, a mai povestit artista.

Anamaria Ferentz plănuiește revenirea în România

Referitor la planurile de Revelion, artista spune că va petrece acasă, alături de cei dragi. Pentru anul următor are gândul măreț de a reveni în România, în scop profesional. Atunci va fi despărțită fizic de iubit, nu a anunțat că acesta o va însoți.

„De Revelion nu am ales încă nicio destinație în acest an și sincer e ok și să stăm acasă doar noi, să invităm poate și niște prieteni. Atât de mult am călătorit anul ăsta, încât îmi doresc să stau și acasă. Nu am concerte de Revelion poate doar de acum încolo, dacă apare ceva, vedem dacă avem sau nu surprize, și o să fie ori cu liniște sau cu călătorie însă anul acesta nu am planificat nimic exotic.

Îmi doresc ca anul viitor să vin în România să îmi prezint și acolo noua mea muzică și noul album și abia aștept să ajung la emisiunile din România. Nu am fost deja de câțiva ani în țară și îmi este dor, abia aștept să vin!”, a mai dezvăluit Anamaria Ferentz.

