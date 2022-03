Ieri, 13 martie, Anamaria Ferentz l-a sărbătorit pe iubitul Douglas. Cei doi sunt împreună de nici un an, mai exact de 10 luni. Cu toate acestea, ei s-au mutat împreună și trăiesc ca o familie la o fermă în Oregon.

„La mulţi ani, puiule! Te iubesc pe zi ce trece tot mai mult. Mă inspiri să fiu o persoană mai bună, un partener mai bun şi un om mai bun în fiecare zi. Suntem atât de binecuvântaţi să ne avem unul pe celălalt.

Sănătate, iubire, viață lungă fericită și pace sunt doar câteva dintre urările pe care ți le fac. Te iubesc”, i-a urat Anamaria Ferentz jumătății sale. Totodată, ea a postat și mai multe imagini cu ei doi pe contul său personal de Facebook. Sunt foarte apropiați.

În urmă cu trei luni, Anamaria Ferentz făcea primele declarații despre iubitul ei american. Avea numai cuvinte de laudă la adresa bărbatului de care e îndrăgostită. Spunea că relația lor este la început de drum, dar deja destul de stabilă și frumoasă. „Suntem împreună de 7 luni, îl cheamă Douglas și cred că este cea mai frumoasă relație pe care am avut-o până acum. Ori că m-am mai maturizat și văd viața diferit. Sunt mai atentă la timpul prezent, ori că pur și simplu ne potrivim de minune. Amândoi lucrăm cu noi personal, să evoluăm zi de zi din punct de vedere emoțional și spiritual. Și cred că și asta face parte din bunăstarea relației de cuplu.

Nu am cunoscut pe cineva atât de matur emoțional până acum, dar și doritor de evoluție personală. Și cum atragi ceea ce reprezinți în momentul respectiv, așa ne-am găsit. Ne-am bucurat împreună și de o escapadă la New York, de ziua mea, și m-am bucurat foarte tare că am revăzut cu această ocazie orașul meu preferat!”, a mărturisit Anamaria Ferentz pentru ciao.ro.

Anamaria Ferentz locuiește cu iubitul și cu cei 7 copii ai lui

În prezent, Anamaria Ferentz s-a mutat împreună cu iubitul, la o fermă din Oregon. În aceeași locuință sunt și cei șapte copii ai lui, pe care vedeta deja îi consideră și ai săi. „Din cauza situației cu COVID-ul, dar și a protestelor sângeroase din Los Angeles, în 2020, m-am cam speriat și am zis că tot ce vreau este să mă mut undeva într-un loc izolat. La o fermă, departe de nebunia din oraș și de toate… unde să alerge Supai liber și liniștit cât vede cu ochii.

Apoi mi-am dorit copii dintotdeauna! Am zis mereu că voi avea 3, dar n-a fost să fie! De câte ori îl vedeam pe Supai că se uită cu jind după copii și plângea să se joace cu ei, mereu ziceam: câinele asta o să fie fericit doar cu o casă plină de copii. Nici prin cap nu îmi trecea că voi avea deodată 7 fără să fac vreun efort. Așa că ai grijă ce îți dorești!”, a mai povestit vedeta.

