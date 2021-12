De peste 10 ani Anamaria Ferentz locuiește în America. A părăsit România, unde avea o carieră în muzică, și a pornit pe un nou drum. În vârstă de 46 de ani, vedeta a avut mai multe relații, însă nu și-a găsit sufletul pereche, până acum.

Fosta cântăreață e într-o relație cu Douglas, iubitul ei american. Anamaria Ferentz are numai cuvinte de laudă la adresa bărbatului de care e îndrăgostită. Spune că relația lor este la început de drum, dar deja destul de stabilă și frumoasă. „Suntem împreună de 7 luni, îl cheamă Douglas și cred că este cea mai frumoasă relație pe care am avut-o până acum. Ori că m-am mai maturizat și văd viața diferit. Sunt mai atentă la timpul prezent, ori că pur și simplu ne potrivim de minune.

Amândoi lucrăm cu noi personal, să evoluăm zi de zi din punct de vedere emoțional și spiritual. Și cred că și asta face parte din bunăstarea relației de cuplu. Nu am cunoscut pe cineva atât de matur emoțional până acum, dar și doritor de evoluție personală. Și cum atragi ceea ce reprezinți în momentul respectiv, așa ne-am găsit. Ne-am bucurat împreună și de o escapadă la New York, de ziua mea, și m-am bucurat foarte tare că am revăzut cu această ocazie orașul meu preferat!”, a mărturisit Anamaria Ferentz pentru ciao.ro.

„E frumos cu casa plină”

În prezent, Anamaria Ferentz s-a mutat împreună cu iubitul, la o fermă din Oregon. În aceeași locuință sunt și cei șapte copii ai lui, pe care vedeta deja îi consideră și ai săi. „Din cauza situației cu COVID-ul, dar și a protestelor sângeroase din Los Angeles, în 2020, m-am cam speriat și am zis că tot ce vreau este să mă mut undeva într-un loc izolat. La o fermă, departe de nebunia din oraș și de toate… unde să alerge Supai liber și liniștit cât vede cu ochii. Apoi mi-am dorit copii dintotdeauna! Am zis mereu că voi avea 3, dar n-a fost să fie! De câte ori îl vedeam pe Supai că se uită cu jind după copii și plângea să se joace cu ei, mereu ziceam: câinele asta o să fie fericit doar cu o casă plină de copii. Nici prin cap nu îmi trecea că voi avea deodată 7 fără să fac vreun efort. Așa că ai grijă ce îți dorești!”, a mai povestit vedeta.

„Din mijlocul nebuniei din Los Angeles m-am mutat izolat în Bel Air pentru un an, și apoi și mai izolat m-am mutat la prietenul meu, în Oregon, la fermă, cum spun americanii… dar nu e fermă cu animale, e doar denumirea, pentru că e mult teren, singurul animal e Supai și nici el, că e al 8-lea copil și cel mai răsfățat! E frumos cu casă plină, abia aștept să mergem cu toții în vacanță de Crăciun, la munte, la zăpadă, inclusiv Supai bineînțeles! Vă doresc tuturor un Crăciun plin de veselie în case, dar și în suflete!”, a mai mărturisit Anamaria Ferentz pentru sursa precizată mai sus.

