Anamaria Ferentz a mers în vacanță fără iubitul american. Ce s-a întâmplat între cei doi. „A trebuit să se sacrifice el”

„Iubitul meu nu a putut să vină în vacanță pentru că are copii. Copiii sunt în vacanță și nu am avut cu cine să-i lăsăm, și atunci a trebuit să se sacrifice el. Iar eu, cum în fiecare an îmi planific vacanțele din timp, înainte de a se întâmpla, a trebuit să merg în acea vacanță”, a spus artista, potrivit Spynews.

„Niciodată nu-mi planific o vacanță cu o săptămână sau două înainte, ci cel puțin cu o lună sau două înainte. Nu renunț la vacanța cu familia, aproape din niciun motiv.

Doamne ferește de probleme de sănătate sau altceva de genul ăsta, însă orice ar fi eu îmi văd familia și să sperăm că data viitoare, cât de curând posibil, va putea să vină și el”, a continuat cântăreața.

„El își dorește să îi cunoască și cred că se va întâmpla destul de curând să îi cunoască personal, nu numai pe video call. De câțiva ani am luat hotărârea să îi văd pe ai mei undeva și să fie chiar vacanță. A fost o vacanță superbă”, a declarat vedeta.

În luna mai, Anamaria Ferentz și iubitul ei au sărbătorit un an de relație. Cei doi locuiesc împreună la ferma bărbatului, care are 7 copii.

