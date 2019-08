Anamaria Ferentz a acordat un interviu pentru okmagazine.ro, unde a vorbit și despre dispariția fostului ei partener de viață Marcel Toader, cu care a fost căsătorită pentru o scurtă perioadă de timp.

„Bineînţeles că am aflat imediat despre Marcel, pentru că a început telefonul să sune. Noroc că eu noaptea am telefonul pe modul silenţios, dar am văzut multe apeluri pierdute de la numere din România, de la presă, multe mesaje care mă anunţau… Vestea a fost şocantă, pentru că nu te aştepţi ca un om aşa să nu mai fie într-o zi. Sincer, m-a afectat. Nu ştiu de ce, probabil pentru că orice om care trece prin viaţa noastră, indiferent cum, lasă acolo o amprentă, lasă ceva din energia lui şi de aceea normal că mi-a părut şi-mi pare foarte rău. Condoleanţe familiei! Cred că pentru ei este îngrozitor. Nu vreau să-mi închipui cum e să treci prin astfel de tragedie. Ştiu cum e să-ţi pierzi o persoană extrem de dragă, dar să-ţi îngropi copilul, respectiv, unul dintre părinţi e teribil. Dumnezeul să-l odihnească în pace! Îmi pare rău pentru familia lui. Condoleanţe!”, a declarat Anamaria Ferentz pentru sursa citată.

Marcel Toader a încetat din viață în data de 3 august 2019, la vârsta de 56 de ani. Omul de afaceri a făcut infarct în timp ce se afla la masă cu avocatul său. Marcel Toader a fost înmormântat în data de 7 august, la Cumpăna, în județul Constanța.

