Competiția de la Survivor 2026 nu aduce doar lupte pe traseu și provocări dure, ci și momente neașteptate de apropiere între concurenți. De curând, Aris Eram, din echipa Faimoșilor, și Bianca Stoica, din echipa Războinicilor, au fost surprinși având o legătură specială. Fanii show-ului au remarcat gesturile tandre și prietenia din ce în ce mai evidentă dintre cei doi, speculând că între ei s-ar putea înfiripa o idilă.

Anamaria Prodan nu le dă nicio șansă ca și cuplu

Aris și Bianca par să se înțeleagă foarte bine, iar faimosul i-a făcut chiar o surpriză Biancăi, ceea ce i-a încântat pe telespectatori. Totuși, perspectiva experților de la „Survivor: Povești din Junglă” a adus o doză de realism. În cadrul emisiunii prezentate de Alex Delea, alături de Raluca Bădulescu și Anamaria Prodan, s-a discutat despre șansele tinerei Războinice.

Raluca Bădulescu s-a arătat optimistă: „Nu știm, vedem! El e tânăr, ea e tânără, la ce le strică dacă se combină?!”.

În schimb, Anamaria Prodan a fost categorică și a pus-o la zid pe Bianca: „Nicio șansă! Bianca n-are nicio șansă! Eu îl știu pe Aris, este pretențios. Atât vă spun! Este din altă ligă”. Vedeta a explicat că îl cunoaște bine pe Aris și familia lui și a subliniat că șansele unei relații nu sunt deloc favorabile.

Deși Anamaria Prodan nu le dă nicio șansă, apropierea dintre Aris și Bianca continuă să fie vizibilă, iar fanii rămân cu ochii pe cei doi. Rămâne de văzut dacă între concurenți se va transforma această prietenie în ceva mai mult sau dacă vor rămâne doar colegi și prieteni în junglă.

