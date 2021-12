În luna februarie are loc primul termen în procesul de divorț dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. Până atunci, impresara a lansat două acțiuni penale. Spune că i-au dispărut bunuri și bani și, totodată, vrea să afle cine a distribuit în spațiul public poze cu ea dezbrăcată.

„Pe 7 februarie e primul termen la divorț, dar până atunci sunt procesele penale, în care Reghecampf trebuie să spună unde s-au dus banii. Cu pozele la fel, trebuie să vedem cum a dat pozele cu mine. În 49 de ani, nimeni de pe pământ nu a avut vreo fotografie cu mine goală. Dacă a șters mailul, înseamnă că domnișoara Gură de Aur are acces la mailul lui”, a spus impresara la Antena Stars.

Se știe că Anamaria Prodan i-a trimis lui Laurențiu Reghecampf, pe mail, poze cu ea complet goală. Acestea au apărut în spațiul public, însă Reghecampf a spus că nu el le-a dat publicității. „Pozele de care discutaţi dumneavoastră mi le-a trimis Anamaria pe mail. În următoarea secundă am şters mailurile. Se poate vedea în secunda doi, iar eu am încurajat-o pe Anamaria să facă plângere pentru a afla cine a primit şi de ce a primit aceste poze. Nu am niciun fel de problemă, chiar o ajut în acest demers”, a spus în direct Laurențiu Reghecampf la TV în urmă cu câteva săptămâni.

„E liber să plece, să dispară pentru 1000 de vieți”

Referitor la divorț, Anamaria Prodan a spus că e dispusă să se despartă legal rapid de Reghecampf, dar cu o condiție: să-i dea înapoi tot ce i-a luat. „Trebuie să aducă înapoi tot ce a furat și e liber să plece, să dispară pentru 1000 de vieți.

Vorbim de sume mari, pe care amanta și neamul ei dacă se nășteau de 4 miliarde de ori nu puteau să vadă sumele astea. Amețeau când le citeau. Nici măcar nu e vina ei, e vina omului că și-a bătut joc de averea copiilor lui”, a mai spus impresara în cadrul interviului de la Antena Stars.

