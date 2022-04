Pe 16 aprilie 2018, cântăreața de muzică populară Ionela Prodan s-a stins din viață. Anul acesta, în memoria mamei sale, Anamaria Prodan pregătește o pomană, vrea să dea și de mâncare bătrânilor dintr-un centru.

Încă nu îi vine să creadă că și-a pierdut mama, încă îi e foarte greu fără ea. „Memoria ei trebuie să rămână întotdeauna vie. Asta este, de fapt, marea dramă a vieții mele, nu divorțul. Nu Reghecampf, nu probleme cu alți manageri, nu problemele din fotbal. Moartea mamei mele este drama vieții mele și a copiilor mei”, a spus Anamaria Prodan.

La slujba de pomenire, dar și la cimitir, Anamaria Prodan va fi susținută de copiii ei. Fetele ei vor fi alături de ea, dar și Laurențiu jr. „Încă ne organizăm cu evenimentul, nu am toate detaliile. Voi duce pachetele la căminele de bătrâni. Momentan am stabilit să facem pachetele cu mâncare de post, atât. Nu știu exact numărul lor, nu am făcut un calcul exact, dar vor fi destul de multe.

În ziua în care s-a petrecut tragedia, vom merge și la cimitir, pentru slujba de pomenire. Vom face ceea ce este creștinește, mama era credincioasă. Ne pregătim de momentul în care o vom pomeni. Vor veni și fetele în țară. Ziua în care a murit mama mea marchează, într-un fel, și ziua de naștere a fetei mele mai mari, Rebeca. Ea este născută pe 19 aprilie”, a mai spus Anamaria Prodan pentru Fanatik.

Ionela Prodan s-a stins din viață pe 16 aprilie 2018, în urmă cu patru ani, după o luptă dură cu boala nemiloasă. Artista avea 70 de ani și suferea de mai mult timp de o afecțiune a pancreasului, iar tratamentele nu mai dădeau rezultate.

Detaliile scoase la iveală de Anamaria Prodan despre mama sa

Anamaria Prodan a făcut dezvăluiri în urmă cu trei ani despre perioada în care mama sa, cântăreața de muzică populară Ionela Prodan, era foarte grav bolnavă.

„Mama ştia că se va duce. Mama era un om cult, dar nu i-am spus niciodată ce boală are, nu a avut acces la dosar. Dar eu nu pot să cred că ea dormea aşa liniştită şi spunea nu am doar o răceală! Nu. Numai că a avut foarte mare încredere în mine şi a sperat probabil că o să o salvez. Eu, vorbind ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat. O luam repede. Plus că nu a avut nimeni acces lângă ea, nimeni nu a putut să vină”, a declarat impresara.

