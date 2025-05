Anamaria Prodan a vorbit deschis, într-un episod recent din propriul podcast, despre perioada în care era căsătorită cu fostul baschetbalist Tibi Dumitrescu, tatăl fiicelor sale, Rebecca și Sarah. Vedeta a rememorat acea etapă din viață alături de Nuți, celebra bonă care i-a devenit între timp parte din familie, și care i-a fost alături în momentele cheie ale vieții de mamă și soție.

Anamaria Prodan și Tibi Dumitrescu s-au căsătorit în 1998, la doar opt luni după ce s-au cunoscut întâmplător într-o discotecă din București. Nunta a avut loc în Pennsylvania, SUA, iar mariajul lor a durat până în 2007. În cadrul discuției cu Nuți, Anamaria a dezvăluit motivul pentru care a divorțat de tatăl fetelor sale.

„Eu îmi doream un băiat. Pentru asta am și divorțat de primul soț, de fapt. Nu a mai vrut să facem un copil, un băiat. Mă rugam zi și noapte. Diferența dintre copii era de 9 ani. Eu mi-am calculat fiecare secundă a vieții mele și am închis ochii și mi-am imaginat cum va arăta copilul meu”, a dezvăluit Anamaria Prodan în podcastul găzduit de ea.

Ce relație are Anamaria Prodan cu fostul soț, cu Tibi Dumitrescu

Între 1998 şi 2007, Anamaria Prodan a fost soţia fostului baschetbalist Tibi Dumitrescu, din căsnicia lor rezultând fetiţele Rebecca şi Sarah. Cei doi au făcut nunta în Pennsylvania, SUA, la numai opt luni după ce s-au cunoscut într-o discotecă din Bucureşti, unde Ana Maria l-a abordat pe Tibi.

Invitată în urmă cu ceva timp în podcastul „La Mijloc”, găzduit de Cosmin Natanticu și Codin Maticiuc pe YouTube, Anamaria Prodan a vorbit despre multe momente din viața ei personală. Nu s-a ferit să facă dezvăluiri și despre mariajul cu Tibi Dumitrescu. L-a lăudat pe fostul soț și spune că are o relație bună chiar și cu soția lui.

„Doamne, dar eu vorbesc de tatăl fetelor mele, de Tibi, este sufletul meu, este omul pe care mă bazez, poate, în momentul ăsta cel mai mult. Înainte era după Laurențiu Reghecampf, acum este omul care la orice oră din zi și din noapte mă bazez și mă sfătuiesc cu el și soția lui îmi este una dintre cele mai bune prietene, Irina, și fetița Irinei, care este și fetița mea. Pentru că noi așa suntem, o mare familie. Avem o relație extraordinară”, a spus Anamaria Prodan, în podcastul lui Codin Maticiuc.

Povestea de dragoste dintre Anamaria Prodan și Tibi Dumitrescu

Povestea de iubire dintre Anamaria Prodan şi Tibi Dumitrescu a durat nouă ani, între 1998 şi 2007. Într-un interviu mai vechi, el a povestit cum s-au cunoscut. „Ne-am cunoscut în 1998, în discoteca Vox Maris din Bucureşti. Ea a făcut primul pas şi într-o săptămână am devenit un cuplu. Ne-am continuat povestea de dragoste în America, unde ea trebuia să ajungă ca ziaristă la un turneu de tenis, iar eu urma să mă întorc la colegiul din New Jersey unde jucam baschet”, a spus el.

În 1998, după căsătoria cu Tibi, Anamaria Prodan a preluat numele de familie al acestuia, Dumitrescu, şi s-a mutat în America. În 1999, s-a născut Rebecca, iar un an mai târziu, Sarah, ambele fete având cetăţenia americană, la fel ca tatăl lor.

Referitor la divorț, Tibi Dumitrescu a dezvăluit că a fost unul de comun acord. „Am suferit amândoi, iar divorţul a venit firesc, la un an şi jumătate de când hotărâserăm de comun acord să ne despărţim. Am rămas în relaţii senzaţionale, la fel ca în prima zi. Pentru că suntem nişte oameni maturi şi civilizaţi, despărţirea noastră a decurs normal din simplul motiv că, înaintând în vârstă, am realizat că amândoi ne doream lucruri diferite de la viaţă”, spunea el în 2010.

