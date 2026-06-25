E posibil un alt cutremur major

Orașul Hachinohe, tot în prefectura Aomori, a înregistrat o intensitate de 6 inferior, în timp ce mai multe localități din prefectura Iwate au raportat o intensitate de 5 superior.

În prefectura Aomori, cinci persoane au fost rănite, iar în Iwate, o femeie de 90 de ani a suferit o leziune minoră după ce a căzut, potrivit autorităților locale, citate de Japan Times. Nu au fost raportate pagube la instalațiile nucleare din regiune, a declarat secretarul șef al cabinetului, Minoru Kihara.

Biroul prim-ministrului a înființat un grup operativ pentru gestionarea situației. Premierul Sanae Takaichi a declarat presei că „nu există pericol de tsunami” și a îndemnat locuitorii să „rămână vigilenți în fața posibilității unui alt cutremur de magnitudine similară.”

Agenția Meteorologică Japoneză a avertizat că există un risc de 10%-20% ca un alt cutremur major să aibă loc în aceeași zonă în următoarele zile, în special în intervalul de două-trei zile după seism. Oficialii au cerut locuitorilor din apropierea tranșeelor Japonia și Kuril să fie precauți pentru cel puțin o săptămână.

Cutremurul a dus la oprirea temporară a trenurilor Shinkansen din regiunea Tohoku, deși majoritatea serviciilor au fost reluate până la ora 13.00.

Totuși, mai multe linii feroviare din prefecturile Iwate și Aomori rămân suspendate, fără o dată certă pentru reluarea circulației. Ministrul Apărării, Shinjiro Koizumi, a ordonat Forțelor de Autoapărare să efectueze operațiuni de culegere de informații aeriene în zonele afectate.

Zona este predispusă la cutremure majore

Zona de nord a Japoniei a fost frecvent zguduită de cutremure în ultimele luni. În mai 2026, un seism de magnitudine 6,3 a lovit regiunea Tohoku, înregistrând o intensitate de 5 inferior.

În aprilie 2026, un cutremur mai puternic, de magnitudine 7,7, a zguduit aceeași zonă, determinând autoritățile să emită avertismente speciale privind riscul unui seism și mai mare.

Potrivit Ayataka Ebita, șeful diviziei de monitorizare a cutremurelor și tsunamiurilor din cadrul Agenției Meteorologice Japoneze, această regiune este predispusă la cutremure majore, de magnitudine 7 sau mai mare, care apar de obicei la fiecare 10-20 de ani.

De ce există posibilitatea unui megacutremur

Sediul central al guvernului pentru cercetarea cutremurelor a avertizat, la începutul lunii iunie, că multiple seisme au avut loc în zonă după cutremurul de magnitudine 7,7 din 4 noiembrie 2025.

Specialiștii sugerează că acest fenomen este cauzat de deformarea post-seismică în prefectura Iwate, iar zona este considerată cea mai expusă riscului unui megacutremur.

„De la cutremurul din aprilie, a avut loc un proces de alunecare lentă, cunoscut sub numele de afterslip”, a explicat Fumiaki Tomita, expert în geodezie la Universitatea Tohoku.

„Cutremurul de joi a avut loc în apropierea acestei zone de afterslip. Este posibil ca acest proces să fi generat stres în zonă, determinând seismul.” Totuși, el a subliniat că această ipoteză nu a fost încă verificată.

Tomita a comparat situația actuală cu cutremurul offshore Sanriku din 1994, de magnitudine 7,6, explicând că există scenarii în care un seism similar sau chiar mai mare, de magnitudine 8, ar putea avea loc. „Știința actuală nu poate prezice exact momentul în care astfel de cutremure vor avea loc. Însă este esențial să fim pregătiți”, a adăugat el.

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