De la vârsta de 15 ani, Luca a rămas să locuiască cu Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. Impresara s-a comportat cu fiul cel mare al antrenorului de la Universitatea Craiova ca și când ar fi copilul ei, iar între ei s-a format o relație foarte bună. Pe 15 martie, Luca Reghecampf a împlinit 20 de ani, iar cei din familie i-au urat „La mulți ani!”. După ce mama, iubita și tatăl său i-au făcut urări în mediul online, Anamaria Prodan i-a transmis și ea un mesaj.

„La mulți ani, băiatul meu frumos, deștept, minunat! ❤️ Te iubim fără mărginele!”, a fost mesajul impresarei pentru Luca Reghecampf. Vedeta a postat și o fotografie cu Luca și Bebeto, fiul ei cu Laurențiu Reghecampf.

După ce a văzut postarea Anamariei Prodan, fiul cel mare al antrenorului a răspuns: „@laurentiureghecampfjr Te iubesc, bro!”. Luca i-a spus fratelui său mai mic că-l iubește, iar impresara i-a răspuns la comentariu cu emoticoane cu inimi.

Luca Reghecampf: „Ana este ca a doua mamă pentru mine și nu m-a tratat diferit față de ceilalți”

Anamaria Prodan a lansat recent două cărți autobiografice, intitulate „Da, sunt cea mai bună!”, și una dedicată mamei sale, Ionela Prodan. În cartea sa, impresara povestește cum l-a cunoscut pe Luca, fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf. „(Laurențiu Reghecampf, n. red.) Mi-a povestit despre copilul lui, pe care l-a luat apoi de acasă și ne-a pus să stăm față în față, cunoscându-l astfel pe Luca de când avea patru ani și jumătate. Eu i-am vorbit despre cele două fetițe din prima căsătorie (…). Mi-a plăcut Luca din prima secundă și ne-am lipit unul de altul, ceea ce ne-a atras numai rele, și mie, și lui, pentru că mama lui s-a simțit obligată să se răzbune pe conexiunea asta rapid stabilită”, povestește impresara în cartea ei, „Da, sunt cea mai bună!”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf a vorbit în cartea Anamariei Prodan despre relația pe care o are cu aceasta. Luca spunea că o consideră a doua lui mamă și niciodată nu a simțit că a făcut diferențe între el și cei trei copii ai săi. Tânărul are o relație foarte bună cu Bebeto, Sarah și Rebecca, iar cei patru sunt foarte uniți. „Ana este ca a doua mamă pentru mine și nu m-a tratat diferit față de ceilalți. Suntem toți frați și copiii ei. Întotdeauna a avut grijă și a îndeplinit orice dorință, oricând am avut vreuna. Îi sunt foarte recunoscător pentru tot și mă bucur că este acolo pentru mine atunci când am nevoie de ea. Suntem o familie frumoasă și îi mulțumesc pentru toate lucrurile frumoase din viața mea! Te iubesc” este mesajul transcris în cartea Anamariei Prodan, potrivit Fanatik.



GSP.RO Cer expulzarea iubitei lui Putin! Ar fi vorba despre o fostă mare sportivă. A pozat nud: „Cea mai flexibilă femeie a Rusiei”

Playtech.ro SINGURUL om din lume care îl poate influența pe Vladimir Putin să oprească războiul. SUA a publicat numele lui

Observatornews.ro Olga, medic militar și mamă eroină, a murit luptând cu rușii. Cei 12 copii lăsați în urmă își plâng durerea: "Nici măcar nu o putem îngropa"

HOROSCOP Horoscop 16 martie 2022. Leii au parte de o zi pe gustul lor, luminoasă și presărată cu momente de optimism real

Știrileprotv.ro ULTIMA ORĂ. Ar putea fi o mare lovitură pentru Rusia, chiar astăzi

Telekomsport Toţi au fost în stare de şoc. Ce au găsit nemţii pe un super iaht confiscat de la un oligarh rus, prieten cu Vladimir Putin

PUBLICITATE ASUS Zenbook 14X OLED (UX5400): o experiență pe care o vei aprecia cu siguranță