Pe 17 decembrie, Anamaria Prodan a împlinit 51 de ani și a făcut o petrecere într-un club din București, acolo unde și-a invitat toți prietenii apropiați. A făcut furori cu ținuta aleasă, cu corsetul din plastic pe care l-a îmbrăcat, dar și cu tortul înalt cât ea.

Alături, ea a avut și copiii, pe Laurențiu jr Reghecampf, pe Sarah Dumitrescu, fiica ei cea mică. Marea absentă a fost Rebecca, fata ei cea mare, care e stabilită în America, acolo unde muncește. Deși i-a simțit lipsa, Anamaria Prodan știe că o va revedea curând.

Într-un interviu pentru emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars, Anamaria Prodan a spus că se reunește cu toți copiii de Crăciun, în America. Totodată, ea a ținut să precizeze că toată averea ei le-o lasă copiilor.

„Mergem în America (nr. de sărbători), toți, acasă, cu familia, cu sora mea pe care nu am văzut-o de multă vreme. Abia aștept. La casa mea, în Vegas. Nu o s-o vând, este a copiilor mei. Muncesc, dar nu vând nimic din ce este al copiilor. Nici mama mea nu a vândut niciodată nimic, ne-a lăsat nouă. Pot, am două mâini, două picioare, pot munci și ce am făcut trebuie să las copiilor mei”, a spus Anamaria Prodan la „Xtra Night Show”, conform antenastars.ro.

„Multă lume înjură oamenii bogați”

Totodată, ea a dezvăluit cât de mult muncește pentru ce are. Spune că se trezește zilnic la șase dimineața, iar noaptea doarme doar câteva ore. „Multă lume înjură oamenii bogați. Nu e ușor să fii bogat.

Oamenii care nu au atât de multe lucruri, trăiesc mai liniștit și mai lejer. Cei care au bani și averi și proprietăți, nu prea dorm. Muncește Anamaria Prodan, în fiecare zi, de la 6 dimineața și până la 1 noaptea. Fară pauză. Dacă dorm 2-3 ore pe noapte, e minune, de mulți ani. Așa a fost și mama, asta e”, a mai adăugat Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan a fost desemnată „Femeia anului 2023”

Anamaria Prodan a mai bifat încă o reușită de care este foarte mândră. Impresara a fost desemnată „Femeia anului 2023” la gala Fashion Awards la Bucharest Fashion Week. În cadrul galei Fashion Awards la Bucharest Fashion Week, Anamaria Prodan a fost desemnată „Femeia anului 2023” și le-a mulțumit tuturor celor care au votat-o pentru a obține acest titlu.

Impresara a fost însoțită de fiica ei Sarah și de Bebeto, băiatul din căsnicia cu Laurențiu Reghecampf. „Sunt fericită și mulțumită de tot ce îmi dă Dumnezeu. Mulțumesc organizatorilor și celor ce au votat. Am văzut foarte mulți oameni frumoși în sală. Nicușor Stan a reușit ceva minunat!

Chiar ne-a strâns la final de an pe toți. Premiul acesta este o încununare a ultimilor ani foarte grei care nu ne-au pus la pământ. Dimpotrivă! Ne-au ridicat și ne-au pus unde merităm să fim. În vârf din nou! Eu și copiii mei suntem acolo sus și nu ne vom mai uita vreodată în jos după năluci. Am înțeles toți că apa și uleiul nu se amestecă și că noi suntem învingătorii vieții.

Îi mulțumesc lui Dumnezeu secundă de secundă pentru tot și celor ce au votat pentru titlul de «femeia anului»! Vă mulțumesc și vă promit că niciodată familia Prodan nu va mai permite nimănui să o detroneze de pe locul 1. Vă iubesc și vă doresc exact ce-mi doresc mie”, a declarat Anamaria Prodan, după ce a luat premiul.

