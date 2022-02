Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf nu s-au prezentat la primul termen al divorțului. Cei doi ar fi trebuit să meargă la Judecătoria Buftea, însă nu au venit. Procesul celor doi a fost amânat. Impresara vrea să obțină în fața magistraților culpa exclusivă a antrenorului de la Universitatea Craiova în destrămarea căsniciei. De asemenea, Anamaria Prodan își dorește ca Laurențiu Reghecampf să fie decăzut din drepturile părintești când vine vorba despre copilul pe care îl au împreună, Laurențiu jr.

„Nu voi merge, astăzi, la Buftea, la Judecătorie, chiar dacă este primul termen al divorțului, nu are niciun sens să o fac, știu că va fi o amânare”, a explicat Anamaria Prodan, pentru FANATIK.

Nici Laurențiu Reghecampf nu s-a prezentat astăzi la Judecătoria din Buftea, așa cum era deja stabilit de ceva vreme. „Nu aveam de ce să mergem, astăzi. Adică, eu nu aveam, restul nu mă interesează, nu știu ce face Anamaria. Este vorba doar de divorț, sper să se rezolve cât mai repede. Nu văd niciun motiv ca să se prelungească. Nu am cerut partaj, nu am cerut absolut nimic. Am cerut doar să divorțez de Anamaria, lucru care, cred eu, este simplu. Nu poate nimeni să fie ținut cu forța de cineva… Alte discuții nu sunt acum”, a spus Reghe pentru sursa mai sus menționată.

Anamaria Prodan: „Am depus la dosar o serie de dovezi”

Laurențiu Reghecampf declară că nu a cerut partaj, ci singura lui dorință este să divorțeze de Anamaria Prodan. Vedeta vrea să obțină culpa exclusivă a lui Reghe în cazul divorțului.

„Am depus la dosar o serie de dovezi în care mi se demonstrează, încă o dată, ce caracter are domnul Reghecampf și cât de necinstit a fost în relația pe care a avut-o cu mine. Mă delimitez total de comportamentul lui.

Chiar amintesc că, pe când noi ne pregăteam de nunta de cristal, el coresponda cu acea domnișoară și îi făcea promisiuni că va pune punct relației pe care o aveam. Că avea relație paralelă, că era necinstit în căsnicie, că își mințea amanta că nu mai are nicio relație cu mine”, a mai declarat impresara pentru Fanatik.

