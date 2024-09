Pe 21 septembrie s-a aflat că Anca Dumitra a născut. Vedeta și Manfred Spendier au devenit părinți pentru prima dată. Spre încântarea fanilor ei, actrița a dezvăluit acum că este mamă de băiat. A născut prin cezariană și a primit nota 10 la naștere.

Ce nume are băiețelul Ancăi Dumitra

„E foarte frumos, foarte emoționant. Sunt un pic copleșită de emoții, dar totul este bine, a decurs foarte bine. Mâine facem o săptămână și sunt cea mai fericită. Am un băiețel de nota 10. Am născut prin cezariană.

Eu îmi doream natural, dar în ultimele zile situația se poate schimba, însă a fost totul foarte bine, copilul e bine, eu sunt bine. Am ajuns acasă de câteva zile. Încercăm să ne obișnuim, să ne facem un program. Vedem cum evoluăm, suntem în plină acomodare, în plină învățare.

Să dea Dumnezeu să meargă totul foarte bine de aici încolo, cum a mers și până acum”, a mărturisit Anca Dumitra, cunoscuta actriță din „Las Fierbinți”, în cadrul emisiunii „La Măruță”, de pe Pro TV. Totodată, ea a anunțat și numele special pe care i l-a pus fiului ei.

„Îl cheamă Levi Nicolas. Toată lumea mă întreabă dacă are ochii mei. E tare drăgălaș. Ieri mi-a și zâmbit. Eu nu credeam că poți să fii așa îndrăgostit și să iubești în felul ăsta. Toate mămicile, toți părinții știu, dar experimentez deja întreaga poveste și este minunată. Sunt binecuvântată!”, a mai spus actrița din „Las Fierbinți”, în cadrul emisiunii „La Măruță”, de pe Pro TV.

Cum și-a cunoscut Anca Dumitra soțul, pe Manfred Spendier

Invitată la podcastul „Fain și Simplu” realizat de Mihai Morar, Anca Dumitra a spus cum l-a cunoscut pe Manfred Spendier. Povestea celor doi e destul de veche, după cum a povestit chiar actrița. „Manfred m-a văzut acum 10 ani prima dată în serial, el nevorbind la vremea respectivă nici limba română, neînțelegând limba română, deși era deja de vreo șapte ani în țară. Întâmplarea e destul de simpatică.

Era într-un cantonament în sudul Spaniei cu români și automat toată ziua antrenamente și pe seară, într-un loc lipsit de internet, a venit cineva cu un stick și pe stick s-a dovedit a fi primul sezon din Las Fierbinți. Noi doar ce ieșisem pe post în 2012. Un austriac care ar fi vorbit despre orice altceva seara decât să se uite la noi. La un momenrt dat a zis: She is the perfect girl (n.r. – este fata perfectă)”, a povestit Anca Dumitra.

„Bine, ce să spun, așa cucerești tu o femeie?”, a fost reacția actriței la cele întâmplate, având în vedere că soțul său i-a povestit totul. După câțiva ani însă, cei doi aveau să se revadă. Se pare că Manfred Spendier și-a dorit cu orice preț să ajungă din nou la celebra actriță.

Cine este și cu ce se ocupă Manfred Spendier

Manfred Spendier a devenit cunoscut odată cu apariția lui la brațul actriței. Soțul Ancăi Dumitra este un om de afaceri din industria agriculturii și conduce o firmă importantă de la noi din țară, care produce utilaje agricole. Părinții lui Manfred Spendier dețin o fermă în apropiere de Klagenfurt, unde cultivă cereale și se ocupă cu creșterea animalelor, precum vaci și oi. Faptul că a muncit mult la fermă și a condus diverse utilaje folosite în agricultură l-a convins pe soțul actriței să urmeze studiile în domeniu.

