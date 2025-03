Potrivit celor spuse de către Ioana Ginghină, ea îl știa din vedere pe iubitul fiicei ei, însă a ajuns să-l cunoască la premiera unei piese de teatru. Asta după ce Ruxandra o certase, pe motiv că s-ar fi uitat urât la băiat, când a mers să o ia pe tânără de la o întâlnire.

„L-am cunoscut când am avut premiera. Am invitat-o alături de plus one-ul ei, adică putea să vină cu oricine. Și ea a venit cu un băiat și așa l-am cunoscut. Am primit și un buchet de flori de la amândoi și a fost foarte drăguț. Îl știam din vedere. Adică eu, când o luam de la întâlniri cu el, îl vedeam și îi făceam cu mâna și râdea.

Chiar odată mi-a zis: «Mama, te-ai uitat urât»! Dar eu nu m-am uitat urât. Eu nu văd la distanță și m-am uitat și eu așa, prin întuneric, cum era iarnă… Eu știu ce față am făcut? «Vai, l-ai speriat»! După aceea, dățile următoare, așa făceam, zâmbeam. E mai mare cu un an decât ea, sunt colegi de liceu”, a spus Ioana Ginghină într-un interviu pe care l-a acordat în Cancan.

În cadrul aceluiași interviu, Ioana Ginghină a vorbit și despre relația pe care Ruxandra o are în prezent cu tatăl ei, Alexandru Papadopol. Din câte se pare, cei doi nu sunt atât de apropiați, deoarece actorul ar fi rănit-o sufletește de mai multe ori pe tânăra în vârstă de 17 ani.

„Ei s-au răcit foarte mult ușor-ușor, din cauză că n-a existat o comunicare. Și, cum să zic, nu-l acuz neapărat, cât nu înțeleg mulți adulți și părinți. Că adultul e diferit de copil. Adultul trebuie să-și asume responsabilitatea, chiar dacă îl face pe copil să sufere. A fost greu pentru Ruxi. Cred că e greu în continuare. Acum nu mai discutăm, nu-ți imagina că jelește prin casă, nu. N-am mai întrebat-o: «Tu ai mai vorbit cu taică-tu?». Pentru că nici nu vreau să fiu acolo pushing”, a mai afirmat Ioana Ginghină.

