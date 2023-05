Din anul 2022 și până în prezent, procesul celor doi este reprogramat, deoarece bărbatul refuză să se prezinte, din diferite motive. Acest lucru s-a întâmplat și miercuri dimineață, 31 mai, când Anca Neacșu și mama ei au plecat dezamăgite de la tribunal.

Anca Neacșu a spus că acest caz de divorț este foarte rar, deoarece nu s-a mai întâmplat ca doi soți care nu au copii și lucruri împreună să divorțeze atât de dificil.

„Încercăm încă o dată. Ori acum, ori data viitoare. Cred că ni se va mai da un termen. Nu avem copil, ar trebui să fie un divorț foarte ușor.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Am fost ghinionistă, am înțeles că sunt cazuri foarte rare. Știam că nu se va prezenta. Știam ce se va întâmpla. E trist pentru orice cuplu. Eu nu am vrut să fiu liberă, acum dacă tot suntem separați, să fim liberi și în acte”, a declarat Anca Neacșu, la Antena Stars, potrivit Spynews.

S-au despărțit de comun acord

S-au iubit timp de 10 ani, însă acum au decis să pună punct relației. Anca Neacșu a confirmat divorțul de soțul de origine turcă. Separarea celor doi pare că a fost de comun acord și nu mai există nicio șansă de împăcare. „Da, este adevărat. De acum înainte, fiecare pe drumul lui. Am decis amândoi că așa este mai bine. Am fost căsătoriți 10 ani. Atât am de comentat”, a spus Anca Neacșu anul trecut.

„Culpa este comună. Asta e, a durat 10 ani. Nu aș fi vrut să se afle încă, aș fi preferat să anunț eu despărțirea. Trebuie să mă liniștesc puțin, acum sunt chiar pe punctul să plec într-un weekend lung, cu concerte, în Moldova. Când voi reveni, după ce mă voi liniști, voi explica și ce s-a întâmplat”, a mai spus atunci Anca Neacșu.

