Anca Pandrea, jefuită de hoți în Piața Obor

Anca Pandrea, în vârstă de 73 de ani, a căzut victimă hoților, în timp ce se afla la cumpărături. Aceștia au lăsat-o pe vedetă fără telefonul mobil recent achiziționat, potrivit click.ro.

Ajunsă piaţă, Anca Pandrea a fost imediat înconjurată de o mulţime de fani, care i-au cerut să facă poze

„Am crezut că sunt fani de-ai mei şi de-ai lui Iura, care vor să ştie ce mai fac. Dar după câteva minute bune m-am trezit că nu mai am telefonul şi nu pot să mai sun. Îmi pare rău că din această cauză trebuie să dau telefoane pe la prieteni, să blochez cartela, să-mi schimb abonamentul.

Partea cea mai rea este că nu am multe numere salvate, pe unele le-am scris într-o agendă şi nu le am în altă parte. Trebuie să-mi anunţ prietenii că nu mai am numărul acela de telefon şi trebuie să anunţ şi organizatorii unui eveniment, Gala UARF – Uniunea Artiştilor şi Realizatorilor de Film, unde voi lua Diploma Centenară.

Am fost invitată alături de mai mulţi actori cunoscuţi şi voi fi acolo să îmi ridic premiul în seara de 25 martie”, a povestit actrița pentru sursa mai sus-menționată.

Anca Pandrea a fost partenera de viață a regretatului actor Iurie Darie, care a încetat din viață în data de 9 noiembrie 2012, la vârsta de 83 de ani, după o lungă suferință.

