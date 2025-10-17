Anca Serea, cunoscută pentru familia sa numeroasă și viața plină de provocări, a fost invitată la emisiunea „Vorbește Lumea” de la Pro TV pentru a discuta despre experiențele sale ca mamă a șase copii. În interviu, vedeta a împărtășit detalii despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru cei dragi și despre pasiunea cu care își gestionează familia.

Boala cu care a fost diagnosticată Anca Serea

Deși viața alături de o familie numeroasă este solicitantă, Anca Serea a mărturisit că fiecare moment petrecut alături de copiii săi reprezintă o binecuvântare. Totuși, vedeta a vorbit și despre dificultățile întâmpinate, inclusiv problemele de sănătate care i-au marcat viața.

În trecut, Anca Serea a fost diagnosticată cu anemie severă, o afecțiune care i-a cauzat momente extrem de dificile. „Cea mai grea perioadă a fost când am avut probleme de sănătate. Din păcate, de-a lungul anilor, am trecut prin mai multe episoade. (…) Cea mai cunoscută a fost cea legată de anemia mea — am fost diagnosticată cu anemie feriprivă”, a declarat vedeta.

Aceasta a povestit că, la un moment dat, a avut hemoglobină 4 și feritină 0, ceea ce înseamnă că nu mai avea deloc depozite de fier. „Am leșinat pe stradă, eram la o întâlnire cu Adrian, într-o altă țară. Ăla a fost, cred, cel mai greu moment din viața mea”, a adăugat Anca Serea.

Câte kilograme are Anca Serea

Anca Serea nu se ferește să răspundă la întrebările curioșilor din mediul online. Recent, vedeta a deschis pe Instagram secțiunea de întrebări, oferindu-le urmăritorilor ocazia să afle lucruri mai personale despre ea.

Printre curiozitățile adresate s-a numărat și cea legată de greutatea ei. Deși ar putea părea o întrebare simplă, răspunsul Ancăi Serea a fost unul elaborat și sincer. Soția cântărețului Adrian Sînă a explicat că, în opinia ei, odată ce treci de o anumită vârstă, numărul de kilograme nu mai are o importanță atât de mare.

Mult mai relevante sunt starea de sănătate, echilibrul și liniștea interioară. În ciuda modestiei sale, nu poate trece neobservat faptul că la cei 44 de ani ai săi, Anca Serea se menține într-o formă de invidiat. Ea a dezvăluit totuși că în prezent cântărește 61 de kilograme și are o înălțime de 1,77 m.

„Sincer, cred că mai ales după o anumită vârstă nu mai sunt atât de relevante kilogramele! Cel mai important este să fim sănătoase, echilibrate, active, liniștite, mulțumite și lista poate continuă!

Cred că cineva poate avea greutatea ideală, dar să trăiască cu anxietate alimentară sau imagine de sine distorsionată (cum am făcut eu până pe la 40 de ani când, deși aveam 53 kg la 1,77 m, tot eram complet nemulțumită). Sau invers – poate trăi în echilibru și în armonie cu propriul corp, indiferent de cifra pe care o arată cântarul. Dar ca să nu evit răspunsul, astăzi am în jur de 61 de kg!”, a dezvăluit Anca Serea.

