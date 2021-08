În cele mai recente imagini postate pe Instagram, Anca Serea e surprinsă în costum de baie. Prezentatoarea de la Prima TV poartă un articol vestimentar bleumarin, cu dungi, dintr-o singură piesă.

Vedeta și-a scos formele în evidență, are picioare lungi și subțiri, dar și un decolteu generos. În urmă cu ceva vreme, Anca Serea a dezvăluit ce probleme de sănătate are: anemie severă.

„Eu mă confrunt cu o anemie severă încă din tinereţe, înainte să-l nasc pe David, de pe la 19 ani, când mi-am făcut şi primele investigaţii din cauza unor menstruaţii abundente.

Aveam ameţeli frecvente, stare de slăbiciune. Eu nu am făcut tratamente susţinute şi nici cură de fier, decât în perioada sarcinilor sau când trebuia să nasc. Şi cu trecerea timpului, cu naşterile multiple, starea asta de anemie s-a acutizat”, a declarat vedeta pentru okmagazine.ro chiar la începutul acestui an.

Vedeta e mama a șase copii, doi din prima căsnicie, iar ceilalți patru din mariajul cu Adi Sînă. Recent, Anca Serea a reacționat după ce s-a zvonit că e însărcinată cu al șaptelea copil. Singurul copil pe care l-ar putea avea acum ar fi unul adoptat.

„Nu, nu este adevărat. Condiția mea medicală nu îmi va mai permite, din păcate, să am în următoarea perioadă niciun fel de copil, poate doar unul adoptat. Nu sunt însărcinată sub nicio formă. Am niște probleme destul de grave medical care nu mi-ar permite.

Am luat câteva kilograme, este adevărat, vreo 3-4 și lumea probabil este învățată să fiu foarte slabă, dar din cauza faptul că iau foarte multe suplimente alimentare am mai pus câteva kilograme. Lumea probabil caută fantasticul acolo unde nu este cazul”, a declarat Anca Serea pentru redactia.ro.

