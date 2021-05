Reacția Ancăi Serea după ce s-a zvonit că ar fi însărcinată cu al șaptelea copil. „Am niște probleme”

Soția lui Adi Sînă a mai adăugat că singurul copil pe care l-ar putea avea acum ar fi unul adoptat.

„Nu, nu este adevărat. Condiția mea medicală nu îmi va mai permite, din păcate, să am în următoarea perioadă niciun fel de copil, poate doar unul adoptat. Nu sunt însărcinată sub nicio formă. Am niște probleme destul de grave medical care nu mi-ar permite.

Am luat câteva kilograme, este adevărat, vreo 3-4 și lumea probabil este învățată să fiu foarte slabă, dar din cauza faptul că iau foarte multe suplimente alimentare am mai pus câteva kilograme. Lumea probabil caută fantasticul acolo unde nu este cazul”, a declarat Anca Serea pentru redactia.ro.

Anca Serea are 40 ani și este mama a șase copii, dar și prezentatoare a știrilor din sport la Prima TV.

