Se pare că garderoba Ancăi Serea a devenit neîncăpătoare, astfel că a luat decizia de a scăpa de hainele pe care nu le mai poartă și care ocupă loc degeaba în dulap. Fosta prezentatoare de la Prima TV a anunțat că obiectele vestimentare pe care le scoate la vânzare sunt noi, iar unele sunt purtate o singură dată.

„La sugestiile voastre, am hotărât să organizez aici un shop my wardrobe: voi posta câte 15 articole zilnic, unele cu etichetă, altele purtate o singură dată. Livrările se vor face prin curier și tranzacțiile prin transfer bancar. Găsiți toate detaliile aici pe stories mărimi și prețul și după 24h în secțiunea de repere.

Sper din tot sufletul să vă placă și să le purtați cu drag!”, a scris Anca Serea în mediul online.

Soția lui Adrian Sînă a postat hainele pe contul său de Instagram, iar cele care își doresc să le achiziționeze îi lasă mesaj direct pe platforma online. Prețurile pornesc de la 100 de lei și ajung până la 1.000 de lei la hainele de brand.

Anca Serea nu este singura vedetă care și-a pus hainele sau accesoriile la vânzare. Oana Roman a vândut și ea o parte dintre hainele pe care nu le mai poartă. De asemenea, vedetele de la Hollywood au luat aceeași decizie, cum ar fi Kim Kardashian sau Kylie Jenner.

Câți bani câștigă Anca Serea pe an

Invitată în emisiunea Cristinei Șișcanu de la Metropola TV, Anca Serea, care are 42 de ani, a primit o întrebare neașteptată. „Câți bani câștigi din activitatea de influencer pe an?”, iar vedeta a răspuns cu zâmbetul pe buze, fără să fie jenată.

„Suficient de bine și de mulți încât să pot să zic că aș putea să îmi întrețin familia deocamdată. Da, familia care este numeroasă și pentru asta le mulțumesc tuturor care îmi sunt alături de mine în povestea asta, agențiilor care îmi propun de fiecare dată și clienților care mă angajează într-un proiect”, a explicat Anca Serea, care a recunoscut că peste 100.000 de euro câștigă pe an, ca influencer.

„Sunt un om larg la mână, nu stau să controlez”

„Și da, este un val și am un mare respect și pentru influencerii tineri și pentru cei care sunt de vârsta mea. Cred că în domeniul în care activăm noi este loc pentru toată lumea și nu am un model pe care îl urmez. Deci un pic mai mult de 100.000 de euro pe an aș spune. Da, un pic mai mult, dar să știi că contabilitatea mi-o ține cineva. Și eu sunt un om larg la mână, nu stau să controlez.

Cred că de două ori pe an când vin impozitele de plătit atunci mă izbesc, atunci mă izbește trenul. Zic chiar am cheltuit atât de mult? Sau am câștigat chiar atât de mult? Doamne, Dumnezeule, 19% impozite și mai am și niște angajați. Conversația asta o am de două ori pe an cu doamna contabilă”, a mai spus vedeta.

