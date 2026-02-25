Bella Santiago i-a surprins pe fani cu o fotografie în care apare cu burtica de gravidă, postată pe rețelele sociale, stârnind imediat reacții emoționante și comentarii entuziaste. Deși imaginea a fost generată cu ajutorul inteligenței artificiale, cântăreața a dezvăluit că își dorește ca, în viitorul apropiat, să trăiască și să surprindă în realitate o sarcină autentică.

„Varianta AI este gata, iar la anul să refacem poza asta în realitate, cu mine însărcinată cu adevărat și cu visul nostru devenit viață. Mi-e dor de tine!”, a scris Bella Santiago, pe Instagram. În prezent, Nicu Grigore se află în Republica Dominicană, acolo unde participă la Survivor, show-ul difuzat la Antena 1.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Artista este deja mama unei adolescente, Kescielle Santiago, pe care a adus-o în România din Filipine și care excelează în școală, fiind olimpică la Limba Română. Bella Santiago și soțul ei, Nicu Grigore, cu care s-a căsătorit în mai 2025, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar acest moment virtual a stârnit entuziasm printre urmăritorii lor, care așteaptă cu nerăbdare să vadă următorul capitol din viața familiei lor.

Ce spune Bella Santiago despre parcursul lui Nicu Grigore la Survivor România 2026

Prezentă la lansarea noului album al lui Jo, artista a vorbit cu zâmbetul pe buze despre planurile ei și despre emoțiile provocate de fiecare episod difuzat din Survivor. Bella a explicat că îi este cel mai teamă pentru siguranța și rezistența soțului ei în condițiile dificile din junglă, dar în același timp se bucură de curajul și determinarea lui.

„Acasă când mă uit la el la televizor, am mari emoții, mulți nervi. Dar sunt acolo trup și suflet și îl susțin tare mult. Pe partea de nemâncat nu e problemă că l-am trimis acolo ca să slăbească, deci nici de sport. Îmi e teamă de accidentări acolo, Doamne-ajută să nu se accidenteze! Eu știam că el este foarte sportiv și trage când trebuie, nu m-a surprins.”

Cântăreața a comentat și ieșirile nervoase ale soțului ei la Survivor România. Nicu nu tace atunci când are ceva de spus, iar replicile sale dure au dus de multe ori la scântei între concurenți. „I-am spus să fie cum este el, dar nu mă așteptam să fie chiar așa! I-am zis să fie mai calm, dar am văzut că acolo nu s-a mai abținut pentru că s-au adunat și foame, și oboseală, și lipsă de hrană. Nu știi cum reacționezi într-o situație de genul. El dacă mănâncă dulce e cel mai bun om, iar acolo mănâncă numai cocos și atunci a devenit mai acru”, a spus Bella Santiago.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE